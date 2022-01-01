  1. الرئيسية
  2. هو وهي

أضرار عدم ممارسة العلاقة الزوجية للمرأة لفترة طويلة ؟

الأحد 27 نوفمبر 2022 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أضرار عدم ممارسة العلاقة الزوجية للمرأة لفترة طويلة ؟



وكالات / سما /

اضرار عدم ممارسة العلاقة الزوجية قد تكون نفسية أو جسدية أو الإثنين معا، لأن العلاقة الزوجية أمر بيولوجي له عدة فوائد و يساهم في رفع مناعة الجسم و يدعم إفراز عدد من الهرمونات التي تقي و تعالج عدداً من الأمراض، لذلك فإن الإنقطاع عن ممارسة العلاقة الزوجية له أضرار، إليكم لمحة عن هذه الاضرار.

اضرار عدم ممارسة العلاقة الزوجية

الاضرار بمناعة الجسم:

سواء لدى الرجل أو المرأة، ستؤدي عدم ممارسة الجنس لفترات زمنية طويلة إلى خفض وضعف مناعة الجسم بشكل كبير وستقل مقاومة الجسم للأمراض بشكل ملحوظ، حيث أن عدم ممارسة العلاقة الزوجية يقلل من قدرة الجسم على إنتاج الأجسام المضادة للأمراض. وهو ما يؤدي إلى طول الفترة المرضية عن معدلها الطبيعي.

اضطرابات النوم :

عدم ممارسة العلاقة الزوجية بشكل منتظم يؤثر بشكل مباشر على معدلات النوم ودرجة استرخاء عضلات  الجسم مما يجعل الشخص يعاني من الإرهاق والأرق.

ارتفاع ضغط الدم :

من أهم فوائد العلاقة الزوجية أنها تساعد على انتظام ضغط الدم، و تجعله دوما في معدله الطبيعي، و العكس صحيح.

أمراض القلب :

لأن العلاقة الزوجية تساهم في إفراز الهرمونات الذكورية والأنثوية في أجساد كل من الرجل والمرأة، وذلك بسبب تسريع ممارسة الجنس لمعدل ضربات القلب في الجسم، لذلك فإن عدم ممارسة العلاقة الزوجية يؤدي إلى زيادة نسبة إصابة الشخص بالأزمات القلبية.

اضطرابات نفسية:

الإنقطاع عن العلاقة الزوجية و عدم ممارستها يسبب الإكتئاب و الاضطرابات النفسية، حيث أن العلاقة الزوجية تساهم في إفراز الهرمونات التي تخفف من الضغوط و المشاكل النفسية.

#العلاقة الزوجية #المرأة #الزوج #الزوجة #الجسم

الأكثر قراءة اليوم

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

شاهد: إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية بداخلها عضو كنيست قرب جنين

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

الاردن : مقتل ثلاثة ضباط وإصابة خمسة آخرين

الفائزون بالجوائز الفردية في مونديال قطر 2022

وفاة المعارض الأردني ليث شبيلات

الأخبار الرئيسية

هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

الأسير ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استـشـهـاده في أي لحظة

Screenshot_8

الاحتلال يعلن عن عملية دهس وقعت في تل أبيب قبل أسبوعين ويكشف دوافعها (فيديو)

صحيفة عبرية تحذر من أن يستخدم نتنياهو هذا الأمر كغطاء لستر القوى الفاشية في حكومته

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم