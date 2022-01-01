أضرار عدم ممارسة العلاقة الزوجية للمرأة لفترة طويلة ؟

وكالات / سما /

اضرار عدم ممارسة العلاقة الزوجية قد تكون نفسية أو جسدية أو الإثنين معا، لأن العلاقة الزوجية أمر بيولوجي له عدة فوائد و يساهم في رفع مناعة الجسم و يدعم إفراز عدد من الهرمونات التي تقي و تعالج عدداً من الأمراض، لذلك فإن الإنقطاع عن ممارسة العلاقة الزوجية له أضرار، إليكم لمحة عن هذه الاضرار.

اضرار عدم ممارسة العلاقة الزوجية

الاضرار بمناعة الجسم:

سواء لدى الرجل أو المرأة، ستؤدي عدم ممارسة الجنس لفترات زمنية طويلة إلى خفض وضعف مناعة الجسم بشكل كبير وستقل مقاومة الجسم للأمراض بشكل ملحوظ، حيث أن عدم ممارسة العلاقة الزوجية يقلل من قدرة الجسم على إنتاج الأجسام المضادة للأمراض. وهو ما يؤدي إلى طول الفترة المرضية عن معدلها الطبيعي.

اضطرابات النوم :

عدم ممارسة العلاقة الزوجية بشكل منتظم يؤثر بشكل مباشر على معدلات النوم ودرجة استرخاء عضلات الجسم مما يجعل الشخص يعاني من الإرهاق والأرق.

ارتفاع ضغط الدم :

من أهم فوائد العلاقة الزوجية أنها تساعد على انتظام ضغط الدم، و تجعله دوما في معدله الطبيعي، و العكس صحيح.

أمراض القلب :

لأن العلاقة الزوجية تساهم في إفراز الهرمونات الذكورية والأنثوية في أجساد كل من الرجل والمرأة، وذلك بسبب تسريع ممارسة الجنس لمعدل ضربات القلب في الجسم، لذلك فإن عدم ممارسة العلاقة الزوجية يؤدي إلى زيادة نسبة إصابة الشخص بالأزمات القلبية.

اضطرابات نفسية:

الإنقطاع عن العلاقة الزوجية و عدم ممارستها يسبب الإكتئاب و الاضطرابات النفسية، حيث أن العلاقة الزوجية تساهم في إفراز الهرمونات التي تخفف من الضغوط و المشاكل النفسية.