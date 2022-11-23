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ميريام فارس تعتذر: أغنية المونديال استغرقت 5 أشهر لا سنوات

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميريام فارس تعتذر: أغنية المونديال استغرقت 5 أشهر لا سنوات



وكالات / سما /

بعدما أثارت أغنيتها للمشجعين في كأس العالم المقام في قطر ضجة واسعة، اعتذرت النجمة اللبنانية ميريام فارس عن تصريح أعلنت فيه مدة تحضير أغنيتها Tukoh Taka.

وكتبت، عبر حسابها في تويتر، اليوم الاثنين "بشكر كل من كتب كلمة حلوة عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره 5 أشهر، وبعتذر إنّو بإحدى المقابلات قلت 5 سنين سهوًا".

جاء توضيح ميريام، بعدما أعلنت في مقابلة تلفزيونية قبل يومين، أن المشروع استغرق 5 سنوات للتحضير، ما أثار زوبعة من الانتقادات ضدها.

وأوضحت أنها قامت بتلحين الجزء العربي من الأغنية، ووزعته أيضا، بحيث انتقت كل الآلات العربية والشرقية.

في حين قامت أختها بكتابة الكلمات، وأضافت ميريام مصطلحات مثل: "سلام عليكم".

وقبل ذلك، تعرّضت النجمة الاستعراضية لانتقادات حادة بعد انتشار المقطع الترويجي لأغنية Tukoh Taka، حيث اعتبرها البعض تقليداً واضحاً لأسلوب النجمة الكولومبية شاكيرا التي أدت أغنية كأس العالم عام 2010، من ناحية الغناء والرقص وكذلك الشعر والملابس.

وللكلمات أيضاً نصيب من الانتقاد، حيث اعتبرتها بعض التعليقات "ركيكة جدا" على المستوى الفني.

أغنية رسمية للمشجعين في المونديال

بدورها، تجاهلت ميريام فارس التعليقات المسيئة، مكتفية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج للأغنية والمقطع الدعائي لها.

يذكر أن اتحاد الفيفا كان أطلق، الجمعة، أغنية Tukoh Taka لميريام فارس والأميركية نيكي ميناج والكولومبي مالوما، مشيراً إلى أنها من إنتاج "يونيرفرسال أرابيك ميوزك" لتكون الأغنية الرسميّة لمهرجان فيفا الرسميّ للمُشجعين، وهي مُدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقيّة الرسميّة لكأس العالم قطر 2022.

#كأس العالم #ميريام فارس #المونديال #قطر

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