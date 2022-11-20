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المفتي يدين اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على المساجد

الأحد 20 نوفمبر 2022 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الأماكن الدينية، التي كان آخرها الاعتداء يوم أمس على المسجد الإبراهيمي في الخليل، واستباحته من قبل المستوطنين.

كما أدان المفتي حسين في بيان له، اليوم الأحد، اعتداء مليشيات المستوطنين المتطرفين على مسجدي "باب الزاوية"، و"الصديق" في الخليل ومهاجمتهما وتكسير نوافذهما، بعلم قوات الاحتلال وحمايتها، مبينا أن هذه الاعتداءات تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، التي حفظت حرية الأديان والعبادة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال من خلال هذه الاعتداءات تهدف إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم، محذرا من خطورة هذه الممارسات، التي قد تجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية، ستلحق الضرر في العالم أجمع، وليس في فلسطين وحدها.

وبين أن هذه الانتهاكات والاعتداءات تأتي في ظل صمت دولي معيب ومخجل، ينذر بتصعيد خطير، مناشدا العالم بضرورة التدخل لوقف هذه التجاوزات قبل فوات الأوان.

#المساجد #المفتي العام #محمد حسين

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