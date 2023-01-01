وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر

أعلنت وسائل إعلام أردنية، وفاة الفنان الأردني الشهير أشرف طلفاح، بعد يوم من تعرضه إلى اعتداء وحشي في مصر.

وذكر نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، أن طلفاح (47 سنة)، تعرض إلى اعتداء من قبل مجهولين بأسلحة حادة، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، إثر نزيف دماغي حاد، قبل أن يعلن عن وفاته اليوم.

وأعلنت أسرة طلفاح، وفاة ابنها الممثل والمخرج، بعد دخوله مصر بنحو أسبوعين، مشيرة إلى أن أشرف جاء إلى القاهرة وسكن في منطقة 6 أكتوبر، بقصد العمل على مشروع جديد، وتقديم مخطط لدراسة الدكتوراه في المعهد العالي للفنون.

في حين ذكر موقع "القاهرة 24" المقرب من الأجهزة الأمنية في مصر، أنه لا صحة للأنباء المتداولة في الإعلام الأردني حول الاعتداء على طلفاح، ما أفضى إلى وفاته.

وذكر الموقع أن طلفاح توفي إثر سقوطه بعد تناوله مواد مخدرة، مؤكدة أنه بمراجعة الكاميرات في المجمع السكني الذي يوفر عناصر للحماية، تبين عدم دخول أي شخص غريب إلى شقة طلفاح، أو وجود أي آثار اعتداء عليه.

بدورها، قالت وسائل إعلان إن النيابة العامة في مصر أمرت بتشريح جثة أشرف طلفاح، وطلبت من السلطات إحاطتها بظروف إقامته بالقاهرة قبل الوفاة.

فيما قال المستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة، علاء الزيود، إنه "لم يصدر عن السفارة أو وزارة الخارجية الأردنية أو السلطات المصرية، ما يفيد تعرض الممثل الراحل لاعتداء من عدمه".



وأضاف: "كل ما يمكن تأكيده الآن هو أن أشرف طلفاح وصل للمستشفى، السبت، في حالة صحية سيئة، وكان يعاني من مضاعفات طبية غير معلوم سببها وحالته لم تكن تسمح بسؤاله، وتم وضعه في غرفة الرعاية المركزة، لكنه فارق الحياة ظهر الاثنين"، بحسب موقع "عمون" المحلي.

وتحدث شقيق الممثل الأردني الراحل أشرف طلفاح بأن شقيقه سافر لمصر خلال إجازته السنوية للالتقاء بأحد أصدقائه المخرجين، فضلا عن تقديم مخطط لدراسة الدكتوراه في المعهد العالي للفنون.

وقال "إيماناً بقضاء الله وقدرته انعي اليكم وفاة أخي وشقيقي أشرف سليمان طلفاح، الذي وافته المنية صباح هذا اليوم في جمهورية مصر".

وتابع: "وأحيطكم علماً بأن وزارة الخارجية الأردنية ممثلة بمعالي الوزير، وجميع هيئة الوزارة، والسفارة الأردنية في مصر ممثلة بمعالي الوزير وسعاة عبير وريكات، وزملاء اشرف وأصدقاؤه، بذلوا جهوداً كبيرة في متابعة أشرف. أقدر للجميع اهتمامه ومتابعته لأخي أشرف راجيا ان تتحلوا بالصبر".

وأشار: "كما أن واجب العزاء سنعلن عنه بعد استكمال الإجراءات الطبية هناك وبعد معرفة وصول جنازة المرحوم. إنا لله وإنا اليه راجعون" .