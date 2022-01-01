  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو عمرو يطلع ممثل اليابان على آخر التطورات

الأحد 06 نوفمبر 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يطلع ممثل اليابان على آخر التطورات



رام الله/سما/

استقبل رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الأحد، ممثل اليابان الجديد لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما.

وأبدى أبو عمر خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه برام الله، الاستعداد لتقديم كافة وسائل الدعم لانجاح مهمة ناكاشيما في فلسطين، مشيراً إلى أهمية العلاقة التاريخية بين دولة فلسطين واليابان، وأهمية استمرار التعاون بين البلدين الصديقين.

وأطلع أبو عمرو، ناكاشيما خلال اللقاء على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أبناء شعبنا من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

#زياد أبو عمرو #اليابان

الأكثر قراءة اليوم

غضب إسرائيلي بعد دعوة رئيس بلدية الخليل إلى قتل وتسليم الكلاب الضالة

لهذه الأسباب.. "قادر 100" يؤرق "إسرائيل"

موقع عبري يكشف عن مشروع إسرائيلي جديد لتبييض صورة الاحتلال

فلسطين على موعد مع أول منخفض جوي.. هذه تفاصيله

من هو المتطرف إيتمار بن غفير؟

هل يشهد قطاع غزة حربا جديدة بعد فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست؟

انعقاد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون" للمطالبة بإعادة بناء منظمة التحرير

الأخبار الرئيسية

bca3e6456a5bdb5359ea97397fa7154d

هآرتس تهاجم رئيسة حزب العمل الإسرائيلي: قدمت لنتنياهو الحكم على طبق من فضة

نيويورك تايمز: هذه أسباب عودة اليمين المتطرف في "إسرائيل"

البرناوي-baf8449c-15f8-4fb2-ace3-faf5b3aa8c01

غزة: تشييع جثمان المناضلة الوطنية فاطمة البرناوي

صحيفة عبرية : لماذا لم يهنئ كبار المسؤولين الأمريكيين نتنياهو بفوزه في الانتخابات؟

وزير التجارة والصناعة البحرينيّ يتناول الساندويش العراقيّ (صبيح) برفقة نظيرته بتل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية