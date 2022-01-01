أبو عمرو يطلع ممثل اليابان على آخر التطورات

رام الله/سما/

استقبل رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الأحد، ممثل اليابان الجديد لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما.

وأبدى أبو عمر خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه برام الله، الاستعداد لتقديم كافة وسائل الدعم لانجاح مهمة ناكاشيما في فلسطين، مشيراً إلى أهمية العلاقة التاريخية بين دولة فلسطين واليابان، وأهمية استمرار التعاون بين البلدين الصديقين.

وأطلع أبو عمرو، ناكاشيما خلال اللقاء على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أبناء شعبنا من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.