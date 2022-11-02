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طرح الموسم الثاني من House Of The Dragon عام 2024

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرح الموسم الثاني من House Of The Dragon عام 2024



وكالات / سما /

أعلن مصدر من شبكة HBO عن طرح الموسم الثاني من مسلسل House Of The Dragon، خلال عام 2024، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة والأخيرة من المومس الأول لـ العمل في 23 أكتوبر الجاري.

في حديثه إلى Vulture حول الموسم الثاني، قال كيسي بلويز، كبير مسئولي المحتوى في HBO: "لا نتوقع طرح الموسم الثاني من مسلسل House Of The Dragon، خلال العام المقبل 2023، ولكن من المقرر أن يطرح خلال 2024".

وأنهى بلويز حديثه قائلا: "لقد بدأنا للتو في وضع خطة للموسم الثاني من House Of The Dragon، ومثل المرة السابقة، هناك الكثير من الأشياء المجهولة حول الموسم إلى الان".

وكان قد بدأ طرح مسلسل House Of The Dragon يوم 21 أغسطس الماضي، وتكون المسلسل من 10 حلقات، وصلت مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon  من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالي 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجاري 2022.

 مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.

#House Of The Dragon

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