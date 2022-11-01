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البرغوثي يُعقب على انتخابات الكنيست

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي يُعقب على انتخابات الكنيست



رام الله/سما/

عقب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الثلاثاء، على انتخابات الكنيست "الإسرائيلي" الجارية.

وقال البرغوثي في بيانٍ صدر عنه: "إنّ الانتخابات الإسرائيلية الجارية اليوم لن تغير شيئا لأنّها تجري بين يمين عنصري متطرف ويمين عنصري متطرف آخر في ظل غياب أيّ معسكر سلام حقيقي".


وتابع: "أخطر ما في الأمر أنّ حزبًا فاشيًا مجرمًا برئاسة سموتريش و بن غفير قد يحصل على المركز الثالث ما يشير إلى درجة انحدار المجتمع الإسرائيلي الاستعماري نحو التطرف العنصري وعقيدة التطهير العرقي والأبارتهايد".


وأضاف: "بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية فإنّ المطلوب فلسطينيًا التوحد على برنامج كفاح وطني مقاوم لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل".

#مطفى البرغوثي #انتخابات الكنيست

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