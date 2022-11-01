الزهار: لن نسمح لأي طرف بالتنازل عن شبر من فلسطين ولو بالإشارة

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار اليوم الإثنين، أن حركته لن تدخر جهدًا في استرداد الثروات الطبيعية الفلسطينية في بحر غزة وغيره.

وأكد الزهار في تصريحات لقناة فلسطين اليوم: أن حماس لن تسمح لأي طرف بالتنازل عن شبر من فلسطين ولو بالإشارة.

أما بشأن تصاعد المقاومة في الضفة قال الزهار: ان دماء الشهداء التي تقدم اليوم في الضفة هي مقدمة للمعركة التي ستنهي الاحتلال وتدحره، مؤكدا أن هزيمة الاحتلال من قبل المقاومة هو سنة كونية حتمية.

وأضاف:" الضفة الغربية اليوم تصدرت وتشاركت الدور الذي حملته غزة لسنوات طويلة، مشيرا الى أن المطلوب اليوم فلسطينيًا الاستمرار بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفي كل المناطق.

وبين الزهار أنه يجب التركيز على الأراضي المحتلة عام 48 فهي خزان للثورة الفلسطينية ، لافتا الى أن الاحتلال يحاول السيطرة على الضفة الغربية لأن هزيمته فيها يعني زواله من كامل فلسطين.

وأكد الزهار أن العمليات التي تجري في الضفة الغربية تذكر بالعمليات البطولية في غزة قبل انسحاب الاحتلال منها، مشيرا الى أن غزة ستدعم الضفة الغربية بكل الوسائل المتاحة لمواجهة الاحتلال.

أما بالنسبة للقمة العربية في الجزائر فقال الزهار: رسالتنا واضحة، وهي أن الرهان على القضية الفلسطينية هو الرابح.

وفي عودة حماس إلى سورية أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنها تحقيقًا للغاية المشتركة بينهما وهي التخلص من الاحتلال الإسرائيلي.

وبشأن الانتخابات الاسرائيلية المقبلة أكد الزهار أن الاحتلال متشرذم ومشتت والحكومة التي يحاول تشكيلها هي فاشلة قبل أن تشكل.