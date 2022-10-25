  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تغيير في الألوان.. تحديث لكشف طلبات تصاريح العمل في الداخل المحتل

الأربعاء 26 أكتوبر 2022 05:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تغيير في الألوان.. تحديث لكشف طلبات تصاريح العمل في الداخل المحتل



غزة/سما/

أصدرت وزارة العمل، مساء اليوم الثلاثاء 25/10/2022، تحديثا جديدا لكشف طلبات الحصول على تصاريح عملٍ في الداخل المحتل.

وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد تم بعد ترشيح 4000 اسمٍ جديدٍ للشئون المدنية يوم الأحد الماضي، حيث بلغ أعداد المرشحين للعمل بالداخل المحتل 27200 اسمٍ منذ تولي وزارة العمل مسئولية ملف التصاريح نوفمبر 2021.

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء بشكل كامل من الأسماء التي حملت الرمز الأخضر والبالغ عددها 3800 اسمٍ، بالإضافة إلى 200 اسمٍ من حاملي الرمز الأصفر، وتم تحويل جميع الأسماء التي كانت تحمل اللون الأصفر إلى اللون الأخضر، والبالغ عددها 2481 اسمٍ.


وأشارت وزارة العمل إلى تغير ألوان غالبية الأسماء وتقدمها في الترتيب بعد الترشيح الأخير، كما هو موضح بالجدول المرفق.

ونوهت إلى أنها استحدثت اللون الأزرق للأسماء المسجلة حديثا، باعتبارها قيد التدقيق، وسيتم ترميزها بلونٍ بعد الانتهاء من عملية التدقيق، كما تم ترميز الأسماء التي تم ترشيحها للشئون المدنية بلا لون، وظل اللون الأسود للأسماء التي لن يتم ترشيحها بسبب مخالفتها لمعايير الترشيح التي وضعتها الوزارة.

وتؤكد الوزارة أن ترشيح الأسماء للشئون المدنية يكون بحد أدنى 500 اسمٍ، وبحد أقصى 6000 اسمٍ، وفق ما يُستجد في ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل.



=

#وزارة العمل بغزة
Pcma9

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر أكتوبر 2022

الرئيس عباس يُصادق على تعديل قانون التقاعد العام

من هو وديع الحوح الذي اغتاله الاحتلال في نابلس؟

التسلسل الزمني حول ما جرى في نابلس.. اشراف رئيس الأركان والشاباك على العملية لايبشر بالخير

البيت الأبيض يرد على تقرير "سخرية محمد بن سلمان من بايدن وهفواته"

انخفاض مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أول تعليق من غانتس ولابيد حول أحداث نابلس ..

الأخبار الرئيسية

مصر: التوصل لـ"اتفاق إطاري" بشأن حقل غزة البحري

photo_2022-10-25_14-41-21

الاحتلال أراد اغتيال وديع الحوح وليس اعتقاله.. غانتس وكوخافي يهددان بمواصلة العمليات

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أكتوبر 2022

الكشف عن "مبادرة سرية" كادت أن تنجح لإتمام صفقة تبادل أسرى.. هكذا كان موقف السنوار

الرئيس عباس يُصادق على تعديل قانون التقاعد العام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية