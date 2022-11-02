الموافقة على تعيين هرتسي هاليفي رئيسا لأركان جيش الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

وافقت اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا في "إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، على تعيين اللواء هرتسي هاليفي رئيسا لأركان جيش الاحتلال خلفا لأفيف كوخافي.



وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "أعلنت اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا اليوم، أنه لا مانع من تعيين اللواء هاليفي في منصب رئيس الأركان رقم 23 للجيش الإسرائيلي".



وأضافت أنه بعد موافقة اللجنة، سيتم طرح تعيين هاليفي على موافقة الحكومة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتولى هاليفي منصبه رسميا في 1 يناير/كانون الثاني 2023 ليحل محل أفيف كوخافي، الذي سيكمل فترة ولاية مدتها أربع سنوات.



والشهر الماضي، أعلن وزير الجيش بيني غانتس أنه اختار هاليفي للمنصب، قائلاً إنه "الضابط الأنسب من حيث الخبرة العملية الغنية التي يتمتع بها في مجموعة متنوعة من الساحات العملياتية، وكذلك من حيث قدراته القيادية ونهجه في مختلف القضايا العسكرية، وهو ما أظهره طوال سنوات خدمته في الميدان وفي المقر".



هاليفي البالغ من العمر 54 عاما، التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1985 كمقاتل في سلاح المظلات وكان من بين أبرز مناصبه قائد دورية في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة (ماتكال)، وقائد لواء المظليين خلال عملية "الرصاص المصبوب"، التي شنها الجيش على قطاع غزة أواخر 2008، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية (أمان)، وقائد القيادة الجنوبية وعُيّن عام 2021 في منصب نائب رئيس الأركان.



وفي القيادة الجنوبية، روج هاليفي لسياسة السعي للتوصل إلى اتفاق مع "حماس" كوسيلة لتحقيق الاستقرار الأمني​​، واستخدام القوة المعتدلة في حالات إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة باتجاه المستوطنات المحيطة بغزة.