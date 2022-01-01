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تشييع جثمان الشهيد مجاهد داوود في سلفيت

الأحد 16 أكتوبر 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد مجاهد داوود في سلفيت



رام الله / سما /

شيعت جماهير محافظة سلفيت اليوم الاحد، جثمان الشهيد مجاهد داود 30 عاماً، الذي ارتقى متأثرا بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اثناء اقتحامها بلدة قراوة بني حسان مساء امس السبت.


وانطلق موكب تشييع الشهيد بجنازة عسكرية الى مسقط رأسه ببلدة حارس لالقاء نظرة الوداع الاخيرة عليه من قبل ذويه واطفاله الخمسة، وبعد الوداع نقل الجثمان الى المسجد الكبير، حيث اديت عليه الصلاة قبل أن يوارى الثرى.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد مجاهد على الأكتاف، وجابوا به شوارع البلدة، مرددين الهتافات الوطنية، وصولا إلى مقبرة البلدة، حيث وري جثمانه الطاهر، وسط حالة من الحزن والغضب على جرائم الاحتلال والاعدامات الميدانية التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا.

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