هكذا استشهد الدكتور عبد الله الأحمد في جنين

جنين/سما/

قال عطا أبو ارميلة أمين سر حركة "فتح" في جنين، الجمعة، إن الدكتور الشهيد عبدالله الأحمد (أبو تين)، استشهد وهو يشتبك ويقاوم قوات الاحتلال في المخيم، صباحًا.

وأوضح أبو ارميلة في حديث لصحيفة القدس، أن العبسي، من قادة حركة فتح ومسؤول في إقليمها، وحضر للمخيم للمشاركة في المقاومة والتصدي للاحتلال واشتبك مع تلك القوات حتى استشهد.

وأضاف: "كان يقاتل جنبًا إلى جنب وكتفًا بكتف مع المقاومين".

من ناحيته، نعى لواء الشهداء التابع لكتائب الأقصى في جنين، الشهيد عبدالله والذي قال إنه أحد مؤسسي اللواء برفقة الشهيد طه الزبيدي.