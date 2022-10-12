كم سعرة حرارية في لحم الغنم؟

وكالات / سما/

إذا كنتم تفضلون تناول لحم الغنم أكثر من اللحم البقري، فإكتشفوا لحم الغنم كم سعره حرارية يحتوي وكيف يمكن أن يؤثر على نظامكم الغذائي؟

مثل أنواع اللحوم الحمراء الأخرى، يعتبر لحم الغنم مصدرًا ممتازًا للبروتين والحديد والزنك. واعتمادًا على القطع، يكون قليل الدسم والدهون المشبعة.

لحم مغذي جداً!

يحتوي 100 غرام من لحم الغنم 202 سعرة حرارية، إضافةً إلى 10 غرامات من الدهون و27 غرامات من البروتين. يأتي حوالي 53٪ من هذه السعرات الحرارية في لحم الغنم من البروتين، بينما يأتي حوالي 47٪ من الدهون.

يساعد في علاج فقر الدم:

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مشكلة شائعة جداً، خاصةً عند الأطفال الصغار والنساء في سن الإنجاب. الحديد معدن أساسي يحتاجه الجسم لصنع خلايا الدم الحمراء. يؤثر عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في نظامكم الغذائي على إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يجعلكم تشعرون بالضعف والتعب والبرد. يعتبر لحم الغنم مصدرًا ممتازًا للحديد ، حيث يلبي أكثر من 10٪ من القيمة اليومية.

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يدعم كتلة العضلات الهزيلة:

البروتين هو عنصر غذائي أساسي موجود في كل خلية ونسيج وعضو في الجسم. يساعد الحصول على كمية كافية من البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات الخالية من الدهون. تعتبر قطعة لحم الغنم المشوية مصدرًا ممتازًا للبروتين الخالي من الدهون.

يعزز التمثيل الغذائي:

يستخدم جسمكم طاقة أكبر لهضم البروتين أكثر من الدهون والكربوهيدرات، من المهم أخذ هذا الأمر في عين الاعتبار للأشخاص الذين يحتاجون إلى اتباع نظام غذائي عالي بالبروتين.

يعزز الشبع:

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل لحم الضأن تساعدكم على الشعور بالإمتلاء لفترة أطول من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون. تقلل الأطعمة التي تحتوي البروتين من إفراز الهرمونات التي تحفز شهيتكم. قد يساعدكم اتباع نظام غذائي غني بالبروتين على التحكم في الجوع وكذلك الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.