فريق وحيد يستطيع ضمه.. إمبابي سيرحل عن سان جيرمان في يناير بسبب "الخيانة"

وكالات/سما/

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان إمبابي، سيرحل عن فريق "باريس سان جيرمان"، في يناير/ كانون الثاني المقبل.



وقالت الصحيفة إن إمبابي شعر بالخيانة من قبل إدارة النادي ورئيسه ناصر الخليفي، وكذلك من ممول الفريق، قطر، إذ يرى أن الوعود التي قطعت له قبل تجديد العقد لم يتم الالتزام بها، خصوصا فيما يتعلق بالانتقالات الصيفية، وموقعه على أرض الملعب.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن العلاقة بين مبابي وناديه باريس سان جيرمان مقطوعة تماما، لدرجة أن المهاجم الفرنسي الشاب يفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها في يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة أن مبابي قد طلب بالفعل من باريس السماح له بالرحيل في يناير المقبل، وكان رد إدارة باريس أنها ستتعاون مع اللاعب ولكن بشرط عدم انتقاله إلى ريال مدريد.

وأكملت الصحيفة أن ليفربول الإنجليزي سيكون خيار مبابي المتوقع حال فشله في الانتقال إلى ريال مدريد، فهو يعتبر الخيار الوحيد أمامه.

ووفقا لـ"ماركا"، فإن إمكانية انتقال مبابي إلى ريال مدريد في الوقت الحالي شبه مستحيلة، وذلك بسبب العلاقة المتوترة بين رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز ونظيره في بار يس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي.

وتوترت العلاقة بين الرئيسين مؤخرا، وكان أحد الأسباب لوصول هذه العلاقة إلى نقطة اللاعودة هي "قضية مبابي"، حينما رفض الفريق الباريسي رحيله للانضمام للنادي الملكي مرتين في صيف العام الماضي وصيف هذا العام، إضافة إلى المواقف المتعارضة للفريق الإسباني والفرنسي حول مشروع دوري السوبر الأوروبي.

ودخل مبابي، الذي يمتد عقده الحالي مع سان جيرمان حتى العام 2024، في عدة أزمات داخل الملعب وفي مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الموسم.

وكانت الأزمة الأخيرة منذ أيام عندما أوضح مبابي عبر حسابه في "إنستغرام" أنه يفضل اللعب في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح الذي يدفع به كريستوف غالتييه، المدير الفني للفريق.

كما دخل مبابي في أزمات سابقة مع زميله نيمار جونيور، وانتشرت تقارير أنه كان يرغب في رحيل البرازيلي.



وكان المهاجم قد مدد ثلاث سنوات مع الفريق الباريسي يوم 21 مايو/ أيار الماضي، وفق عقد يلزمه بسنتين ثابتتين وسنة اختيارية يمكن أن يرفضها.



وكان نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي، أعلن تجديد عقد إمبابي لمدة ثلاث سنوات، موضحا أن اللاعب وقّع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.

من جانبه، كشف إمبابي، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض "ريال مدريد" الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال إمبابي، في مؤتمر صحفي: "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".