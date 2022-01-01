تعرف على مصادر البروتين؟

وكالات / سما /

حتى يحافظ الإنسان على صحته يفضل عدد من الخبراء تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، ويحصل الجسم على احتياجاته من البروتين من مجموعة متنوعة من المصادر.

وأوضحت دراسة نشرتها صحيفة The Indian Express. ، أن من بين المصادر التي يمكن الحصول منه البروتين هي المكسرات مثل اللوز واللحوم والحليب والأسماك وفول الصويا والبيض، وكذلك الفاصوليا والبقوليات.

وبيّنت اختصاصية التغذية المتكاملة، نيها رانغلاني، "أن البروتين يساعد في المقام الأول على تعزيز الصحة الجيدة، بالإضافة إلى بناء العضلات وإصلاحها والحفاظ عليها".

وأشارت إلى أن البروتينات النباتية سهلة الهضم ولها تأثيرات أقل على الكوليسترول وضغط الدم والسكري مقارنة بالحيوانية.

وعملت اختصاصية التغذية على تحديد أهم وأفضل أربعة أنواع كما يلي:

1. اللوز

يؤكد الخبراء أن اللوز يعد من أحد أفضل الخيارات، إذ أنه خفيف ومغذٍّ ومليء بالألياف والمعادن وفيتامين E والمغنيسيوم، إلى جانب الكثير من البروتين".

ويساعد تناول اللوز في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

فقد أكدت نتائج دراسة، نشرت في دورية جمعية القلب الأميركية، أن تناول وجبة خفيفة يومية تتكون من 42 غراما من اللوز، يتم تناولها بالطبع كجزء من نظام غذائي صحي شامل، يؤدي إلى تقليل العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، في حين أن 30 غراما يمكن أن تساعد في تقديم فوائد جيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.

2. التوفو

يحتوي جبن التوفو النباتي، المصنوع من حليب الصويا، على هرمون الاستروجين النباتي الذي يمكن أن يساعد في تقليل عوامل أمراض القلب التاجية.

ويحتوي كذلك على الحديد والكالسيوم و12-20 غراما من البروتين لكل 100 غرام.

3. بذور الشيا

بذور الشيا تحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن والألياف والبروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية.

وتعزز الشيا أثناء تناولها صحة القلب وتدعم قوة العظام وتحسن التحكم في نسبة السكر في الدم.

4. الكينوا

تعتبر حبوب الكينوا مصدرًا جيدًا لعدد من العناصر الغذائية المهمة، بما يشمل حمض الفوليك والمغنيسيوم والزنك والحديد.

وتحتوي على العديد الألياف والبروتينات، والمواد المغذية التي تلعب دورًا مهمًا في الشعور بالشبع.

وتساعد إضافة الكينوا إلى النظام الغذائي في تعزيز الحفاظ على وزن الجسم والصحة العامة والحماية من أمراض معينة.