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إضراب شامل بالخليل وبيت لحم حدادًا على أرواح شهداء جنين

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب شامل بالخليل وبيت لحم حدادًا على أرواح شهداء جنين



محافظات/سما/

أعلنت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في محافظتي بيت لحم والخليل الإضراب الشامل، حداداً على أرواح شهداء جنين.

وأصدرت الفصائل في المحافظتين، بيانات تدعوا للإضراب العام الذي يشمل كافة مناحي الحياة حداداً على أرواح شهداء جنين.

ودعت الفصائل إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة نقاط التماس رداً على جرائم الاحتلال التي ارتكبها بحق شهداء جنين.

وقال أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم محمد المصري، إن الإضراب يشمل كافة نواحي الحياة في المحافظة باستثناء القطاع الصحي.

وعلقت جامعة الخليل دوام اليوم حداداً على أرواح شهداء نابلس، كما جاب شبان شوارع المدينة وأشعلوا الإطارات في الطرق داعين إلى الإضراب الشامل.

وشهدت محافظة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق، بالتزامن مع إغلاق كافة المحال التجارية بعد دعوة الفصائل.

#بيت لحم #الخليل

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