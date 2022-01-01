تصريح مُثير من هاري كين عن المُنافسة مع هالاند

وكالات / سما /

تحدث هاري كين، مُهاجم نادي توتنهام هوتسبير، عن التأثير الكبير الذي أحدثه إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، في أجواء التنافس بمُسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل النجم النرويجي هالاند صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفاً، وذلك بعد مرور 7 جولات فقط منذ بداية الموسم.

وقال كين، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”خاصةً في الدوري الإنجليزي فإنه حينما تُواجه أفضل المُهاجمين فإن ذلك يدفع كل لاعب حولك ليكون أفضل”.

وتابع :”الجميع يتحدث عن هالاند لأنه قدم بداية رائعة للموسم، وكما تعرفونني فأنا لا أركز على كثير من الناس الآخرين، أنا أركز على نفسي وعلى ما يُمكنني القيام به”.

وأضاف كين :”بدايتنا كانت جيدة هذا الموسم مع توتنهام، ربما لم نلعب أفضل كرة قدم لدينا، ولكن هذه علامة جيدة لنكون في المكان الذي نعرفه”.

وتابع :”يُمكننا التطور، وربما هذه واحدة من أفضل البدايات التي عشتها في مسيرتي بالدوري الإنجليزي”.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وذلك بفارق نقطة يتيمة عن أرسنال المُتصدر.