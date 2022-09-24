حماس توجه تحذيراً للاحتلال..

غزة/سما/

وجهت حركة المقاومة الأسلامية حماس،مساء اليوم السبت، تحذيراً للاحتلال الاسرائيلي من المساس بالمسجد الأقصى.

وقالت الحركة في تصريح صحفي:"نحذر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى بذريعة الأعياد التوراتية، فاقتحامه هو بمثابة اعتداء على شعبنا المجاهد الذي لن يقبل على نفسه الهوان، ولمقدساته التدنيس والتهويد.

وأضافت حماس "على الاحتلال أن يدرك أنّ غضب شعبنا متصاعد في ظل تغول جنوده ومستوطنيه على دمائنا ومقدساتنا وأرضنا المحتلة، وإن جنوده ومستوطنيه سيبقون هدفاً مشروعاً لمقاومينا وعملياتهم الجريئة".



ونعت الحركة الشهيد المعلم محمد عوض أبو كوفة (٣٧ عامًا) من سكان بيت إجزا غربي القدس، الذي ارتقى عصر اليوم السبت برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة على أراضينا غرب نابلس.



