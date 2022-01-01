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ندوة في غرناطة حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال

الجمعة 23 سبتمبر 2022 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ندوة في غرناطة حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال



غرناطة/سما/

نظمت جمعية أصدقاء فلسطين - غرناطة، بالتعاون مع مؤسسة "قامات" لتوثيق النضال الفلسطيني، وجمعية القدس "خاين"، وجمعية أصدقاء فلسطين "ملقا"، ندوة حول الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الندوة التي عقدت بمقر اللجان العمالية الإسبانية في غرناطة، الجالية الفلسطينية، وإسبانيون مناصرون للقضية الفلسطينية، حيث تم عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية من إنتاج "قامات" تناولت حياة الأسرى، كذلك حياة الفلسطينيين في الشتات، فيما قدم الناشط ثائر ثابت من المؤسسة شرحا مفصلا حول ما تم عرضه من أفلام.

وتحدث الأكاديمي في جامعة "خاين" الإسبانية خضر أبو هليل، عن وضع الأسرى في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من تعذيب وتوقيف ومعاملة قاسية، مدعما حديثه بالأرقام والإحصائيات الحديثة.

من ناحيته، استعرض الدكتور حاتم عبد الخالق من مؤسسة أصدقاء فلسطين "ملقا" عن حياة شعبنا خارج فلسطين وفي الشتات، والأنشطة التي يقدمونها مساندة لوطنهم، فيما ثمن حاتم عمرو دور مؤسسة اللجان العمالية ccoo الإسبانية على دعمها للنشاطات الفلسطينية في إسبانيا.

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#غرناطة #الاحتلال

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