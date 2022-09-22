كيفية استغلال الهاتف والانترنت في التقرب من الله

هناك العديد من المستخدمين الذين يقومون باستخدام الهاتف بشكل يومي في قراءة القرآن والتعاليم الدينية لأن الهاتف لا يقتصر على برامج السوشيال ميديا فقط فيضم الهاتف العديد من المميزات التي يمكنك استخدامها لكي تقوم بتثقيف نفسك بشكل كبير ومن أهم هذه الأمور هي التعاليم الدينية لكي تستطيع معرفة الدين بشكل صحيح وسليم.

كما يمكنك استخدام الهاتف في قراءة القرآن الكريم بسهولة وفي أي مكان وسنذكر لك في هذا المقال برنامج المصحف الالكتروني الذي يمكنك استخدامه في قراءة القرآن الكريم دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت ولن نكتفي بذلك فسنذكر لك أكثر من برنامج يمكنك استخدامه في قراءة القرآن الكريم مع ذكر برامج خاصة بالأذان التي تقوم بتذكيرك بأوقات الصلاة في مواعيدها لكي لا تفوتك أي صلاة وعدم التأخير في أدائها.

برنامج المصحف الإلكتروني يُطلق عليه اسم مصاحف التيسير ويتميز الهاتف بأنه يدعم العديد من الأنظمة فهو لا يقتصر على نظام محدد لذلك إذا كنت تملك هاتف أندرويد فيمكنك استخدامه بسهولة كما يمكنك استخدامه إذا كنت تمتلك هاتف آيفون وستجه متوفر على متجر جوجل بلاي وعلى متجر أبل ستور أيضاً اما عن تحميله فيتم ذلك بشكل مجاني تمامًا كل ما عليك فقط هو الدخول على المتجر المتوفر على نظام هاتفك المحمول وكتابة اسم التطبيق (مصاحف التيسير) في خانة البحث وستلاحظ ظهور التطبيق وقم بالضغط على تثبيت فقط وسيتم تحميل التطبيق وتثبيته تلقائياً كل هذا بشكل مجاني تمامًا.

كما التطبيق يتميز بحجمه الصغير الذي يأتي به حيث لا يتجاوز الـ 20 ميجا بايت وهذا ما يجعله من أفضل برامج المصحف الإلكترونية فبالرغم من أنه لا يتجاوز الـ 20 ميجا بايت إلا أنه يحتوي على كم هائل من المعلومات التي يمكنك الاستفادة منها لكن هناك شرط لاستخدام التطبيق أن يكون نظام التشغيل الخاص بك نظام تشغيل الأندرويد 4.1 والأحدث وقد حصل التطبيق على تقييم كبير من متجر جوجل بلاي حيث حصل على 4.8 من 5 وهذا لمميزاته القوية التي يأتي بها مع واجهة الاستخدام السهلة والبسيطة التي تمكن أي شخص من استخدام التطبيق باحترافية كبيرة.

ومن أهم المميزات التي يحتويها التطبيق أنه يتوفر بالعديد من القراءت ويمكنك اختيار القراءة التي تريدها لكي تستطيع قراءة القرآن الكريم بها بالإضافة إلى أن التطبيق يمكنك استخدامه دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت ولذلك يمكنك استخدامه في الأماكن العامة بسهولة وفي المواصلات كل هذا بشكل مميز واحترافي.

تطبيق المصحف الإلكتروني ختمة هذا التطبيق يحتوي على مميزات جيدة وأهمها أنه يتوفر بواجهة استخدام سهلة وبسيطة في الاستخدام ولا يحتاج إلى متطلبات كثيرة للاستخدام فقط لك ما يحتاجه التطبيق هو مساحة 70 ميجا بايت ونظام تشغيل الأندرويد 4.2 والأحدث والتطبيق حصل على 4.9 من 5 وهذا تقييم كبير جدًا ومتميز ونادرًا ما تراه في إحدى التطبيقات المتوفرة عبر الإنترنت لأن هذه النسبة لا تكون إلا في البرامج الموثوقة والمميزة.

ويمكنك استخدام التطبيق في تحديد الورد اليومي الخاص بك وبالتالي فيمكنك استخدام التطبيق في القراءة اليومية ومعرفة الورد الخاص بك إلى أن تقوم بختم القرآن الكريم وذلك من خلال قراءة الورد اليومي الذي تقوم بتحديدة ويوفر التطبيق ميزة التنبيه الخاص بالوورد اليومي لك لكي يقوم بتذكيرك بورد اليومي لكي تقوم بقراءته.

كما يتميز التطبيق أنه يحتوي على أذكار الصباح والمساء وقراءة الأذكار يومياً تحميك من أمور كثيرة بذلك لابد لك من قراءتها بشكل يومي لكي تكون في آمان الله وحفظه من جميع المخلوقات ويمكنك قرائتها من تطبيق ختمة بسهولة دون الذهاب إلى أي مكان.

بالإضافة إلى أن تطبيق ختمة يوفر لك إمكانية البحث في القرآن الكريم وهذا البحث يتميز بأنه يوفر لك الآية التي تريدها مباشرة دون أن تبحث عنها فقط كل ما عليك هو كتابة الآية أو بعض منها وستلاحظ أن التطبيق سيوفر لك مكانها مبشارة وسيُعلمك عن السورة التي تتواجد الآية بها كما يمكنك البحث عن السورة من خلال هذه الخاصية فمثلُا عندما تريد الذهاب إلى سورة البقرة فقم بكتابة سورة البقرة وسيتم توجيهك إليها بشكل مباشر لتقوم بقراءتها.

تستطيع من خلال تطبيق ختمة مشاركة الورد اليومي الذي تقوم بقراءته عبر وسائل التواصل الإجتماعي ولذلك يكن كمنافسة صديقك في قراءة الورد اليومي لتعرف من يقوم بقراءة القرآن بورد أكبر من الثاني وهذه من المنافسات الرائعة التي تكون بين الاصدقاء الذين ينشأون على حب لله لأن المؤمنين يتنافسون فيما بينهم في الخيرات فترى المؤمن يعمل الخير فيقوم صديقه بمنافسه في عمل خيري آخر.

أما بخصوص برنامج الأذان الإلكتروني فأفضل برنامج يمكنك استخدامه هو برنامج براير ناو الذي يوفر لك إماكينة التنبيه عندما تقوم الصلاة وذلك من خلال إطلاق أذان من هاتفك ولكي تقوم بتخصيص الأذان لابد من اختيار المنطقة التي تسكن فيها لكي يقوم التطبيق بتوفير الأذان في التوقيت الخاص بهذه المنطقة وهذا التطبيق يتميز إذا كنت في مكان ولا تعلم وقت الصلاة وليس بجانبك أي شيء يساعدك في ذلك سيعمل هذا التطبيق على إطلاق الأذان بمجرد أن تأتي وقت الصلاة لكي تقوم بتأديتها بشكل صحيح وفي الوقت الخاص بها دون أي تأخير.

كما يساعدك في معرفة القبلة وهذا من أهم المميزات ولنفترض أنك في مكان جديد لا تعرفه وتريد أن تؤدي الصلاة كيف ستقوم بذلك إذا لم تكن تعرف اتجاه القبلة سيساعدك هذا التطبيق في معرفة الاتجاه الصحيح للقبلة وهذه هي التكنولوجيا التي تساعدنا في الخير ويمكن تحديد اتجاه القبلة من أي مكان في العالم.

والتطبيق يتميز بأنه يقوم بتوفير الأذان لك بالعديد من أصوات القراء المميزة فيضم الأذان بصوت الشيخ مشارى راشد العفاسي وبصوت الشيخ سعد الغامدي وصوت الشيخ نصر الدين طوبار وصوت الشيخ مصطفى اسماعيل والعديد من الشيوخ الأخرى ويمكنك اختيار صوت الشيخ الذي تريده بسهولة.

كما يمكنك استخدام التطبيق في قراءة القرآن أيضاً فهو لا يقتصر على الأذان وتحديد القبلة فقط بل يوفر لك إمكانية قراءة القرآن الكريم بسهولة ليس هذا فحسب بل تستطيع من خلاله الاستماع إلى القرآن الكريم بالعديد من الأصوات المختلفة وهذه الأصوات من أفضل الأصوات التي يمكنك سماع القرآن بها إذا كنت في المواصلات وهنا ازدحام ولا تستطيع القراءة فيمكنك الاستماع إلى القرآن الكريم بسهولة من خلال هذا التطبيق قم باختيار الشيخ الذي تريده واضغط على السورة التي تريده واستمتع بسماع آيات القرآن الكريم التي تريح النفس.