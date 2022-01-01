  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أنجلينا جولي تقوم بزيارة مفاجئة لباكستان

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنجلينا جولي تقوم بزيارة مفاجئة لباكستان



وكالات / سما /

قامت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بزيارة مفاجئة إلى إقليم السند جنوب باكستان حيث تركت الفيضانات أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر فقد جاءت زيارة جولي لدعم المتضررين من الفيضانات بينما يتواجد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في نيويورك لحضور الجلسة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي سيلقي فيه خطابا يسلط فيه الضوء على الأضرار التي يلحقها تغير المناخ على الدولة النامية.

ولم يصدر تعليق من الحكومة على زيارة جولي لدادو المنطقة التي تسببت فيها الفيضانات بتلوث المياه ما أسفر عن مقتل نحو 300 شخص منذ شهر يوليو.

ويذكر أن باكستان تعرضت لسلسة من الفيضانات منذ شهر يونيو خلفت ما زيد عن 1559 قتيلا ومئات الآلاف من المنازل المدمرة وتعمل الطواقم الطبية جاهدة لمنع تفشي الأمراض في أوساط الناجين.

#باكستان #أنجلينا جولي #الصليب الأحمر

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يزعم كشف هوية منفذ عملية "حولون".. صورة

استطلاع: هنية يتفوق على الرئيس عباس لو جرت انتخابات والبرغوثي المفضل

الاحتلال يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر قطاع غزة ..تعرف على المواعيد

رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة في حولون بعملية فدائية

مقتل امرأة طعنا في أبو سنان واعتقال نجلها

الطيراوي يصدر بياناً حول أحداث نابلس المؤسفة

مسؤول إسرائيلي: قدمنا تنازلات في مفاوضات "ترسيم الحدود".. لا نريد غزة أخرى في لبنان

الأخبار الرئيسية

9998297770

رصد إقلاع لطائرة يوم القيامة :. هذا ما تفعله هذه الطائرة ..

خانيونس : إصابة مقاومين بجراح خطرة في انفجار عرضي

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة عن شهر سبتمبر

20220921102715

شبتاي يهدد ويكشف عن مقترح لاخماد مواجهات على غرار "هبة أيار"

d868e11afaccc32cec9f6446d84723e0

الشرطة الإسرائيلية تزعم العثور على جثة منفذ عملية حولون بعد "انتحاره" وتشكيك فلسطيني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية