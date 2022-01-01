أنجلينا جولي تقوم بزيارة مفاجئة لباكستان

وكالات / سما /

قامت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بزيارة مفاجئة إلى إقليم السند جنوب باكستان حيث تركت الفيضانات أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر فقد جاءت زيارة جولي لدعم المتضررين من الفيضانات بينما يتواجد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في نيويورك لحضور الجلسة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي سيلقي فيه خطابا يسلط فيه الضوء على الأضرار التي يلحقها تغير المناخ على الدولة النامية.

ولم يصدر تعليق من الحكومة على زيارة جولي لدادو المنطقة التي تسببت فيها الفيضانات بتلوث المياه ما أسفر عن مقتل نحو 300 شخص منذ شهر يوليو.

ويذكر أن باكستان تعرضت لسلسة من الفيضانات منذ شهر يونيو خلفت ما زيد عن 1559 قتيلا ومئات الآلاف من المنازل المدمرة وتعمل الطواقم الطبية جاهدة لمنع تفشي الأمراض في أوساط الناجين.