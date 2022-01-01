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الملكة نور: تراجع الحريات في الأردن انعكس على الأمير حمزة

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملكة نور: تراجع الحريات في الأردن انعكس على الأمير حمزة



وكالات/سما/

 قالت الملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة شقيق الملك الأردني عبد الله الثاني، في تغريدة على صفحتها على موقع “تويتر”، إن التراجع في الحريات في الأردن انعكس على نجلها الأمير حمزة بن الحسين.


وجاء تعليق الملكة نور، التي تقيم خارج الأردن، تعقيبا على تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكد تراجع الحريات في الأردن، وشكك في نجاح برنامج الإصلاح السياسي في البلاد. وقالت الملكة نور في تغريدتها إن نجلها الأمير حمزة، “ظل رهن الاعتقال التعسفي منذ 535 يوما”.


ونشرت الملكة في تغريدتها رابط تقرير المنظمة. واتهمت “رايتس ووتش” في تقرير لها، الأحد، السلطات الأردنية بتقليص حيّز الحريات المدنية خلال السنوات الأربع الماضية. وفيما أكدت الملكة أنه مضى وقت طويل على الإصلاح الحقيقي في الأردن، قالت مديرة الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه: “ثمة شكوك حيال نجاح برنامج الإصلاح السياسي الأردني بوجه تدهور الحريات.

#الاردن #الملكة نور الحسين #الامير حمزة بن الحسين

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