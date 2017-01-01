عورتاني: فلسطين الدولة العربية الأولى الموقعة على المبادرة العربية الرقمية

نيويورك / سما /

أُعلن في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، عن المصادقة على المبادرة العربية الرقمية "مبادرة التضامن الرقمي: أجهزة حاسوب متصلة بالإنترنت للتعليم والتعلم للجميع"، التي قدمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وقال رئيس الوفد الفلسطيني، وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، "إن فلسطين تعد أول دولة تقوم بالتوقيع والتعهد على ضرورة تطبيق بنودها".

وأشار إلى أن سلسلة من الجلسات الحوارية جرى تنظيمها خلال يوم "الحلول"، على مستوى الوزراء، بمن فيهم وفد دولة فلسطين، بالتنسيق والتعاون من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.

وقال عورتاني: "إن وزارة التربية قامت بعمل مسح شامل لكافة مدارس فلسطين، وتم توفير المعلومات عن كافة الطلبة، وكان الاحتلال الإسرائيلي وما زال هو المعيق الأساسي لوصول هؤلاء الطلبة لحقهم بالتعليم والاتصال بالإنترنت، جراء ممارسات سلطات الاحتلال العنصرية التي تقوم بها في الأغوار، والمناطق المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، والتي من شأنها أن تؤدي لحرمان شعبنا من أبسط حقوقه في التكنولوجيا، وشبكات الكهرباء، والإنترنت، وغيرها، عدا عن استهداف مباشر للمدارس بالإغلاق، ومنع البناء بالأغوار، وغيرها من الانتهاكات.

وأكد أن فلسطين لن تدخر أي جهد يؤدي إلى تطبيق هذه المبادرة، وتسعى بشكل دائم لتوطين أفضل الممارسات والحلول في العالم واستفادة الطلبة منها.

واستعرض عورتاني خلال مداخلاته المضمون الفلسطيني في مسارات العمل لتحويل التعليم على المستوى الوطني، وأهم معيقات عملية تحويل التعليم في فلسطين، وأهم البنود التي تسعى دولة فلسطين لتحقيقها للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالعملية التعليمية بكافة مكوناتها.

كما شارك وزير التربية في جلسة حول مسارات لتحويل التعليم: حلول مثبتة من المبتكرين الاجتماعيين، كمتحدث رسمي، والتي نظمت بتنسيق من مؤسسة "Catalyst"، ودولة فلسطين، وتحدث حول المهارات الحياتية، ودمجها مع القيم المرتبطة بها، في قانون التربية والتعليم الفلسطيني لعام 2017، والإطار العام للمناهج الجديدة، ومجموعة العمل المواضيعية الخاصة بهذه المهارات والرفاهية، التي تشمل قطاعات مختلفة من الطلبة والآباء والمعلمين.

كما تناول قضية الوصول إلى إجماع وطني حول إطار عام لهذه المهارات، واعتماده كمرجع في تطوير طاقم الدعم وتأهيل المعلمين الجدد، وأنظمة التقييم نحو تبني استراتيجية وطنية، تشمل تشجيع الدراسات الموجهة، نحو سياسات التدخل الأكثر ملاءمة في الميدان، وغيرها من المؤشرات والآليات المهنية.

كما شارك عورتاني والوفد المرافق له، وهم: أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" السفير منير أنسطاس، في ورشة بعنوان "آليات تمويل مبتكرة للتعليم" بتنظيم من قبل مؤسسة التعليم فوق الجميع والبنك الدولي ودولة قطر ومؤسسة سيراليون والشراكة العالمية من أجل التعليم.

كما شارك الوفد بجلسة "إجادة: تحويل التعليم بالأردن"، بتنظيم من مؤسسة Save the children والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المتحدة، وجلسة رابعة بعنوان "التعليم والتعلم في أوقات الطوارئ والأزمات الممتدة بتنظيم من اليونيسيف واليونسكو ودولة جنوب السودان ودولة الاكوادور ومؤسسة (GPE).

يذكر أن جلسات اليوم الثاني من القمة كانت مخصصة لتقديم الحلول لقيادة عالمية لتحويل التعليم من خلال 40 جلسة حوارية، قدمت تدابير ملحة للتخلص من التحدي والواقع الصعب الذي يمر به التعليم عبر العالم، وذلك من خلال طرح حلول مبتكرة وبرامج زمنية محددة، يشكل مركزها الشباب والطلبة والمعلمين.