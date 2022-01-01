نصائح لاكتشاف التطبيقات الضارة قبل تحميلها

وكالات / سما /

يعتمد قراصنة الإنترنت ”الهاكرز“ على طرق مخادعة لمنع ملايين الضحايا الذين يستخدمون هواتف ”أندرويد“ من إزالة تطبيقاتهم المليئة بالفيروسات.

ووفق ما نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإنه ليس من السهل اكتشاف التطبيقات الضارة قبل تنزيلها، حيث يوجد آلاف منها على متجر ”غوغل بلاي“.

ويستخدم المتسللون هذه التطبيقات، لاقتحام أجهزة الأشخاص وسرقة كلمات المرور أو البيانات المصرفية عبر الإنترنت.

ولهذا السبب، قدم تقنيون، بينهم خبير الأمن السيبراني في شركة ”نورد في بي إن“، أدريانوس ورمنهوفن، مجموعة من النصائح والإجراءات التي يجب معرفتها والبحث عنها قبل تنزيل أي تطبيق أو برنامج.

تحقق من المراجعات والتعليقات

يوجد العديد من التعليقات حول التطبيقات في أسفل الصفحة التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية.

وأوضح ورمنهوفن أن ”بعض المستخدمين يراقبون التطبيقات التي يستخدمونها طوال الوقت ولا يخجلون من تحذير الآخرين عندما يجدون مشاكل“.

عدد التنزيلات

ووفق التقرير، يمكن أن تكون الأرقام الضخمة لعدد التنزيلات عندما يكون التطبيق جديدًا بمثابة علامة تحذير يجب الالتفات إليها.

وكشف ورمنهوفن أن ”هناك حالات يتم فيها التلاعب بأرقام التنزيلات من قبل المحتالين، لذا يجب الحذر إذا كان أحد التطبيقات مرافق بملايين التنزيلات ولم يتم إصداره إلا منذ بضعة أيام“.

الالتفات إلى التصاريح والأذونات

وتابع: ”يجب أن يوضح المطورون بالتفصيل في وصف التطبيق في متجر Google Play عن نوع الأشياء التي يحتاجون الوصول إليها على الهاتف للعمل“.

ولفت الخبير التقني إلى أنها ”إذا كانت هناك أي طلبات أو أذونات غريبة يحتاجها التطبيق، فيجب الالتفات إلى أنها قد تكون علامة سيئة، ويجب العلم أنه لا يحتاج أي تطبيق إلى معرفة موقعك“.

وأضاف: ”يمكن استخدم شبكة افتراضية خاصة بحيث يتم تشفير وتأمين كل حركات المرور على الإنترنت على الهاتف وجهاز الكمبيوتر؛ لمزيد من الحماية“.

البحث الجيد

وفي هذا الشأن بين خبير الأمن السيبراني أنه ”في وصف التطبيق على متجر Google Play، يتم ذكر الشخص الذي قام بإنشاء التطبيق“.

وقال: ”لذا يمكن النقر فوق الاسم وعرض أي تطبيقات أخرى قام بإنشائها، ومن ثم إلقاء نظرة على هذه التطبيقات ومعرفة ما إذا كانت هناك أي شكاوى في التعليقات عليها“.