فيديو: ليفربول يهزم أياكس بهدف قاتل

وكالات

انتزع فريق ليفربول فوزا ثمينا من ضيفه أياكس أمستردام الهولندي (2-1) في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل "للريدز" بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.

وأدرك اللاعب الغاني محمد قدوس التعادل للفريق الهولندي بحلول الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم اقتنص المدافع الكاميروني جويل ماتيب هدف الفوز للفريق الإنجليزي في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للمباراة التي جرت ملعب "أنفيلد".

وحقق ليفربول بذلك باكورة انتصاراته في الموسم الجيد لدوري الأبطال، بعد خسارته الكبيرة أمام مضيفه نابولي الإيطالي (1-4) في الجولة الافتتاحية.

بينما تعرض نادي أياكس أمستردام للهزيمة الأولى، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي برباعية نظيفة.