كل ما تريد معرفته عن ظهور حبوب الجبهة

وكالات / سما /

هل تعاني من ظهور حبوب علي الجبهة، إذا عليك قراءة هذا التقرير لأنه سيقدم لك أبرز الأسباب ونصائح لتجنب المضاعفات، وذلك وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

ما هي حبوب الجبهة؟

تظهر بعض الحبوب على الجبهة وتستمر لفترات طويلة، وهذا يعرض الشخص للشعور بالتوتر والإزعجاج.

ما هي أسباب الإصابة بحبوب الجبهة؟

- التغيرات الهرمونية في سن البلوغ تعد من أبرز الأسباب، فتظهر في كل الوجه بشكل عام وفي الجبهة بشكل خاص.

- بعض الأدوية قد تؤثر عليك وتتسبب في ظهور حبوب علي الجبهة، وهذا يعد أثار جانبية للأدوية.

- هناك بعض منتجات الشعر قد تعرضك لظهور حبوب في الجبهة.

- بعض أنواع الأقمشة في الملابس تزيد من الإصابة بحبوب الجبهة.

ما هو علاج حبوب الجبهة؟

- غسل الوجه مرتين في اليوم.

- استعمال منتجات البشرة التي تحتوي على حمض الساليسيليك.

- إزالة المكياج قبل النوم عن طريق تنظيف البشرة جدا.

- الحرص على استعمال واقي الشمس عند النزول في الشمس.

- تناول المضادات الحيوية المناسبة ولكن هذا الأمر يتم تحت إشراف الطبيب.