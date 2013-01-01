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الرئيس المصري يزور قطر بشكل مفاجئ

الإثنين 12 سبتمبر 2022 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس المصري يزور قطر بشكل مفاجئ



القاهرة / وكالات /

كشف مصدر رفيع المستوى، الإثنين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجرى زيارة رسمية للدوحة، الأسبوع الجاري.

وقال المصدر للأناضول إن “الزيارة تستمر يومين يلتقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وبحث تعزيز العلاقات الثنائية”.

وتعد زيارة السيسي المرتقبة للدوحة الأولى له، بعد ثلاثة أشهر من زيارة أجراها الشيخ تميم بن حمد للقاهرة، 24 يونيو/ حزيران الماضي استمرت يومين، بحث خلالها تطوير العلاقات مع نظيره المصري وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووجّه أمير قطر دعوة رسمية للسيسي في مايو/ أيار من العام الماضي لزيارة البلاد، في سياق إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل 2013.

وشهدت العلاقات القطرية المصرية تطوراً ملموساً منذ توقيع اتفاق المصالحة بمدينة “العلا” السعودية 5 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأنهت قمة العلا خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ إعلان المصالحة الخليجية في القمة، تبذل تلك الدول وقطر جهودا لتطوير علاقاتها بعد 4 سنوات على قطيعة شملت إغلاق الأجواء.

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