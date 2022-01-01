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عدي الدباغ يكشف حقيقة انتقاله للزمالك

الإثنين 12 سبتمبر 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدي الدباغ يكشف حقيقة انتقاله للزمالك



وكالات / سما /

كشف الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب نادي أروكا البرتغالي، أمس الأحد، حقيقة ما تردد مؤخرا عن انتقاله إلى صفوف الزمالك المصري.

ونشر الدباغ، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، حديثا لوكيل أعماله، قال فيه: "كل الأخبار التي تصدر بخصوص عدي الدباغ، من انتقال أو اتفاق مع أي ناد، غير صحيحة".

وأضاف: "كامل الاحترام والتقدير لجميع الأندية.. عدي مرتبط بتعاقد مع النادي البرتغالي، وملتزم به حتى نهاية الموسم".

وانتشرت تقارير صحفية، مساء اليوم الأحد، عن اقتراب عدي الدباغ من الزمالك، الذي يسعى لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة بقوة في الموسم المقبل، على الصعيدين المحلي والقاري.

#عدي الدباغ #أروكا #الزمالك

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