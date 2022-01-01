مانشستر سيتي يسحق اشبيلية برباعية في دوري الأبطال

وكالات / سما /

دمر مانشستر سيتي الإنجليزي حصون مضيفه الإسباني، إشبيلية، بفوز ساحق، قوامه أربعة أهداف دون رد، في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا دخل موقعة ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الأندلس بنية الفوز، لذلك سعى لتسجيل هدفاً مبكراً وكان له ما أراد بتوقيع النرويجي إيرلينج هالاند على الهدف الأول قبل انتصاف الشوط الأول بنحو دقيقتين.

وتمكن فيل فودين من مضاعفة النتيجة لحامل لقب الدوري الإنجليزي، بهدف في الدقيقة 58، ليحكم سماوي مانشستر قبضته على الأمور في إقليم الأندلس.

طعم شباك إشبيلية أعجب هالاند، لذلك قرر تكرار زيارته، ونجح بالفعل في وضع اسمه من جديد على لوح النتيجة بهدف في الدقيقة 67.

وفي الوقت المبدد، نجح روبن دياز في تسجيل هدف فريقه الرابع، ليزيد من جراح كتيبة المدرب جولين لوبيتيجي، التي خسرت بنتيجة ثقيلة في المباراة التي سبقت مواجهة السيتي، أمام برشلونة بثلاثية دون رد، على نفس الملعب، في الدوري المحلي.

وفي ضوء النتيجة يتصدر السيتي جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند الألماني الوصيف.