  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر سيتي يسحق اشبيلية برباعية في دوري الأبطال

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يسحق اشبيلية برباعية في دوري الأبطال



وكالات / سما /

دمر مانشستر سيتي الإنجليزي حصون مضيفه الإسباني، إشبيلية، بفوز ساحق، قوامه أربعة أهداف دون رد، في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا دخل موقعة ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الأندلس بنية الفوز، لذلك سعى لتسجيل هدفاً مبكراً وكان له ما أراد بتوقيع النرويجي إيرلينج هالاند على الهدف الأول قبل انتصاف الشوط الأول بنحو دقيقتين.

وتمكن فيل فودين من مضاعفة النتيجة لحامل لقب الدوري الإنجليزي، بهدف في الدقيقة 58، ليحكم سماوي مانشستر قبضته على الأمور في إقليم الأندلس.

طعم شباك إشبيلية أعجب هالاند، لذلك قرر تكرار زيارته، ونجح بالفعل في وضع اسمه من جديد على لوح النتيجة بهدف في الدقيقة 67.

وفي الوقت المبدد، نجح روبن دياز في تسجيل هدف فريقه الرابع، ليزيد من جراح كتيبة المدرب جولين لوبيتيجي، التي خسرت بنتيجة ثقيلة في المباراة التي سبقت مواجهة السيتي، أمام برشلونة بثلاثية دون رد، على نفس الملعب، في الدوري المحلي.

وفي ضوء النتيجة يتصدر السيتي جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند الألماني الوصيف.

#مانشستر سيتي #إشبيلية #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

اللد : "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا توأمها لقتلها" ولابيد يعلق على الجريمة ..

"الاقتصاد" تعلن انخفاض سعر سلعتي الزيت والطحين..صورة

خبير إسرائيلي: تطوير قدرات المقاومة الصاروخية "مثير للإعجاب": معدل الإطلاق سيكون أكثر من 1000 صاروخ يوميا

مهندس عملية "نفق الحرية" يوجه رسالة لحركتي فتح وحماس

مذيعة أخبار تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. هكذا تصرفت (شاهد)

هآرتس: خمسة شروط لكي يتم قتل الفلسطينيين بهدوء!

يديعوت تكشف سبب اختيار هاليفي لرئاسة أركان جيش الاحتلال وأهم التحديات التي ستواجهه

الأخبار الرئيسية

تفاصيل مثيرة ولأول مرة .. ماذا كشف حراس سجن "جلبوع" عن "نفق الحرية"؟!

"هآرتس": إسرائيل تدرس اتخاذ هذه الإجراءات لتعزيز السلطة الفلسطينية

b6c21365492ed790e466089b4633fda6

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية طالت 20 مواطنا

واشنطن: سنواصل الضغط على "إسرائيل" لتراجع سياساتها بخصوص "قواعد الاشتباك"..بينيت يرد

الاتصالات الفلسطينية