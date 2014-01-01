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فيديو.. نادي الصداقة يتوّج بكأس "النخبة 2"

الإثنين 05 سبتمبر 2022 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نادي الصداقة يتوّج بكأس "النخبة 2"



غزة / سما /

توّج فريق الصداقة بلقب النسخة الثانية من بطولة النخبة لأندية الممتازة التي نظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وجاء تتويج الصداقة باللقب بعد فوزه على شباب خان يونس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب فلسطين.

سجل ثنائية الصداقة خليل مطر، و عمرو حمد، بينما سجل سليمان أبو عبيدة هدف شباب خان يونس.

ويعتبر هذا اللقب الثاني توالياً لفريق الصداقة بعدما توج بنفس اللقب الموسم الماضي على حساب شباب رفح.

ولم يخسر الصداقة أي مباراة في البطولة فقد حقق الفوز على الشجاعية وخدمات رفح وغزة الرياضي في دور المجموعات، فيما تغلب على على شباب خانيونس في النهائي.

#نادي الصداقة #بطولة النخبة

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