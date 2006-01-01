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أميرة بلغارية تنضم للعائلة “الهاشمية”: من هي ؟ عقد قران ملكي جديد يشغل منصات الأردنيين

الأحد 04 سبتمبر 2022 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أميرة بلغارية تنضم للعائلة “الهاشمية”: من هي ؟ عقد قران ملكي جديد يشغل منصات الأردنيين



وكالات

من هي “أميرة ترنوفو” أو الأميرة”مريم غازي” الجديدة التي إنضمت للعائلة الهاشمية في سياق مصاهرة مستحدثة؟

إنشغل الشارع الأردني بالبحث والتنقيب عن أصل وفصل الزوجة الجديدة لإبن عم الملك وأقرب مستشاريه الأمير غازي بن محمد والتي أعلن القصر الملكي مساء السبت وبحضور الملك عبدالله الثاني عن عقد قرانهما في مفاجأة جديدة.

وإنتقد المعلق الإلكتروني محمد الخطيب على فيسبوك من ينشغلون مع محركات البحث في التنقيب عن صور الأميرة الجديدة والتي سرعان ما وصفتها المواقع الاعلامية الرسمية ب”الأميرة مريم غازي”.

وتبين أن الأميرة مريم، أميرة “ترنوفو” هي من العائلة المالكة البلغارية، عالمة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات.

وحصلت الأميرة حسب صحيفة “عمون” الإلكترونية على شهادة في التاريخ والجغرافيا، مع تخصص في تاريخ الفن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد.

ودرست الاميرة مريم علم الأحجار الكريمة، وتصنيع المجوهرات وترصيع الأحجار الكريمة، وتصميم المجوهرات في المركز الأوروبي للأحجار الكريمة والمجوهرات بجامعة أوفييدو.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي عميد آل البيت الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد وصاحبة السمو الملكي الأميرة مريم غازي ويكلأهما برعايته.

وحضر عقد القران العم المخضرم الأمير حسن بن طلال.

وكان النبأ الجديد قد شغل منصات التواصل الإجتماعية حيث تداول سريع عبر واتس أم لصور الأمير وخطيبته الجديدة  المتخصصة بالأحجار الكريمة والمجوهرات.
ويعتبر الأمير غازي من الشخصيات الأساسية في العائلة والقصر الملكي وهو من الشخصيات المتدينة ووظيفته المستشار الديني والعشائري للملك.

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