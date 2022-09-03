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الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين

السبت 03 سبتمبر 2022 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين



رام الله/سما/

 أعلنت الحكومة الفلسطينية ،اليوم السبت، عن موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين.

وأشارت الى أنّ البدء بالعمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين بتأخير عقارب الساعة ( 60 دقيقة) اعتبارا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق 29/10/2022 .


يشار أن  وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدمت مسبقا مقترحا لتحديد التوقيت الصيفي والشتوي من عام 2023 ولغاية عام 2026. 


يأتي ذلك  تجنبا لما يحدث من إرباكٍ سنوي عند التغيير ما بين التوقيت الصيفي والشتوي، وحرصا على ان يكون هناك قاعدة بيانات زمنية محددة للسنوات القادمة، ولتمكين الشركات الدولية والمحلية والجهات ذات العلاقة من تحديث أنظمتهم  بما يتناسب مع التغيير الزمني.

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