وفاة النائب عن كتلة التغيير والإصلاح محمود مصلح

رام الله / سما /

توفي، الجمعة، النائب عن كتلة التغيير والإصلاح عن محافظة رام الله والبيرة الشيخ محمود مصلح عن عمر يناهر (80) عاما.



ونعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية (تابعة لحماس) النائب مصلح، وقالت في بيان لها : "بقلوب صادقة مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إلى أمتنا العربية والإسلامية وإلى شعبنا الفلسطيني المرابط، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح النائب عن محافظة رام الله والبيرة الشيخ محمود مصلح "أبو محمد" الذي وافته المنية عن عمر يناهر (80) عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية، كرسها في الدفاع عن شعبه وقضيته وحقوقه، ودعم مشروع المقاومة والدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية".



والنائب مصلح، فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة رام الله والبيرة، واعتقل مرات عديدة في سجون الاحتلال، وكان قائدا ومربيا مشهودا له في مختلف المواقف والأصعدة السياسية والمجالات الاجتماعية والتربوية.