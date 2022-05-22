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أبو شرار يبحث مع ممثلة الـ"UNDP" قضايا ذات اهتمام مسترك

الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو شرار يبحث مع ممثلة الـ"UNDP" قضايا ذات اهتمام مسترك



رام الله/سما/

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار مع الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إيفون هيلي، قضايا ذات اهتمام مشترك، ومنها مخرجات اجتماع فريق عمل قطاع العدالة عالي المستوى الذي عقد الاسبوع الماضي، والترتيبات الخاصة لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بنقل برنامج إدارة سير الدعوى "ميزان 2" الذي يملكه مجلس القضاء الأعلى في دولة فلسطين إلى الجهاز القضائي في دولة جيبوتي.

جاء ذلك خلال اجتماع في مكتبه، اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي، ورئيس وحدة التخطيط والتدريب القضائي القاضي عاهد طوقان.

وأكد أبو شرار أهمية التعاون الاستراتيجي مع المانحين وانعكاساته على البرامج التطويرية في مجلس القضاء الأعلى، وعلى تدريب وبناء قدرات السادة القضاة. وأشاد ببرنامج "سواسية 2" بصفته أكبر داعم للتدريب المستمر في المعهد القضائي، وبالدور الإيجابي للمنحة الأوروبية في مجال بناء القدرات.

من جانبها، أكدت هيلي اهتمامها بنقل كل التجارب الإيجابية في فلسطين إلى دول العالم، ومن ذلك برنامج "ميزان 2". وأشادت بما عرضه مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع فريق قطاع العدالة عالي المستوى حول التطوير المستمر، وتسهيل وصول الجمهور إلى العدالة.

واتفق الطرافان على الترتيبات الأولية لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بنقل تجربة فلسطين في مجال حوسبة إدارة الدعاوى القضائية إلى الجهاز القضائي في جيبوتي، وناقشا إمكانية نقل التجربة إلى دول أخرى أبدت اهتماما بذلك.

#عيسى ابو شرار #يو ان دي بي

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