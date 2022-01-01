قصة خلاف ميريام فارس وفارس كرم كاملة

وكالات / سما /

اشتعل خلاف جديد في الوسط الفني، بين النجمة ميريام فارس والنجم فارس كرم، حيث تبادلا تصريحات حادة، على خلفية حفلهما الذي تم إلغائه في جدة، يونيو/ حزيران الماضي.

بداية القصة

بدأت القصة بالإعلان عن حفل كبير، يضم النجمين اللبنانين فارس كرم وميريام فارس ضمن فعاليات موسم جدة، بالمملكة العربية السعودية، ليتحمس الجمهور وتنفذ التذاكر التي تم بيعها بالكامل.

لم تكتمل فرحة الجمهور السعودي، حيث فاجأ القائمون على الحفل الجماهير بقرار الإلغاء المفاجئ، وبدأت التكهنات حول سبب الإلغاء الذي قيل إنه بسبب تباين حجم صورتي فارس وميريام على البوستر الدعائي للحفل.

خرجت ميريام فارس في تصريحات صحفية، نافية وقوع خلاف بينها وبين فارس كرم، ووجهت له اعتذارا حال شعوره بأي إساءة، كما أكدت أن هناك حفل آخر في انتظارهما معا قريبا، ومن ناحية أخرى أكد القائمون على الحفل أن عدم جاهزية المسرح هي سبب الإلغاء.

فارس كرم يهاجم ميريام فارس

مرت أسابيع على إلغاء الحفل الصاخب الذي لم ينطلق أبدا، ولكن الجمهور لم ينسى وظل يتساءل عن السبب، حتى بعد إعادة قيمة التذاكر للجمهور، وفي لقاء سريع، أجاب فارس كرم موضحا حقيقة الخلاف يينه وبين ميريام فارس.

في البداية علق فارس كرم ساخرا من صورته على البوستر الدعائي للحفل حيث قال إن صورته كانت مغايرة للحقيقة وصغيرة الحجم، معبرا بسخرية عن استيائه من الأمر خاصة بعد معرفته بتعليق ميريام فارس أن السعودية هي من تحدد حجم الصورة على البوستر تبعا لنجومية الفنان.

أضاف فارس كرم عند هذه النقطة التي استفزته كثيرا، مبديا ضيقه وعدم تصديقه لهذا الادعاء "السعودية اللي بتقرر؟ بتعرف شي ما بدي رد على نفسيات محمضة، وكتر خيرها إنها وصفتني بخيرة الشباب وأي نفسيتها محمضة هالقد ونص وزيادة".

ميريام فارس ترد على فارس كرم

ردت ميريام فارس على تصريحات فارس كرم التي وصفها فيها "بنفسية محمضة" مبدية استيائها واندهاشها من رد فعله، حيث كانت تتوقع أن يشكرها لأنها أختارته من بين عدد من المطربين الآخرين ولكنه أساء لها في مفاجأة أدهشتها.

وقالت ميريام فارس في تصريحات. لبرنامج the insider بالعربي: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، لم أتوقع ما قاله هذا الشخص، لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".