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الأخبار الرئيسية
يديعوت: هذا ما يقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من حزب الله وإيران
غانتس يُقرر مصادرة ممتلكات وأموال لجهات مرتبطة اقتصاديًا بـ"حماس" بملايين الدولارات
الاحتلال الاسرائيلي يقمع الأسرى بـ"ريمون" ..الخميس التحدي الحقيقي
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