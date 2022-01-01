استعادة حساب "إنستغرام" بأسرع طريقة

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هل يمكن استعادة حساب "إنستغرام" محذوف؟

ليس هناك وسيلة إطلاقا لاستعادة حساب "إنستغرام" جرى حذفه من قبل صاحب الحساب أو شخص آخر بحوزته كلمة السر. يمكنك إنشاء حساب آخر جديد باستخدام نفس الإيميل أو عنوان البريد الإلكتروني الذي كان مستخدما لإنشاء الحساب المحذوف إلا أنك لن تكون قادرا على استخدام نفس اسم المستخدم.

كيف تستعيد حساب "إنستغرام" معطل؟

يمكن استعادة حساب "إنستغرام" بعد تعطيله إلا أن الأمر قد يستغرق قليلا من وقتك وفق الطريقة التالية:

قد يكون مجرد تسجيل الدخول في تطبيق "إنستغرام" الذي كان على الهاتف الذكي كافيا لاستعادة حساب "إنستغرام" معطل.

في حال لم تكن الطريقة البسيطة أعلاه فعالة يمكنك التواصل مع دعم "إنستغرام" الذي سيرشدك لطريقة استعادة كلمة السر.

إذا لم يكون بمقدورك التواصل مع دعم "إنستغرام" لأي سبب من الأسباب قد يكون من المفيد محاولة الدخول إلى الحساب على حاسوب جرى تفعيل الـcookies فيه وإتمام عملية التحقق من أنك إنسان ولست فيروسا أو روبوتا وقد لاقى الكثيرون نجاحا مع هذه الطريقة وإدخال المعلومات القديمة التي لا زالت فعالة للدخول في المتصفح من قبل فقدان كلمة السر.

إذا كنت قد اشتريت هاتفا جديدا مؤخرا ولست قادرا على الدخول إلى الهاتف القديم فننصحك بالتواصل مع help@instagram.com إلا أن الأمر قد يستغرق حوالي 10 أيام لتلقي جواب منهم ولذلك يفضل ترك هذا الخيار كحلٍ أخير ومحاولة حلول أخرى.

تغيير كلمة السر عبر عنوان البريد الإلكتروني

طالما لا زال عنوان البريد الإلكتروني الذي أنشأت حساب "إنستغرام" عبره وكلمة السر بحوزتك فلا داعي للقلق حيث بإمكانك الدخول إلى تطبيق "إنستغرام" ومحاولة تسجيل الدخول.

من صفحة تسجيل الدخول بإمكانك الضغط على "نسيت اسم المستخدم أو كلمة السر" (Forgot username or password) في أسفل الشاشة.

ستظهر لك صفحة تحتوي على خانة عنوان البريد الإلكتروني أو الإيميل حيث عليك أن تقوم بإدخال العنوان الذي قمت بإنشاء الحساب على "إنستغرام" باستخدامه.

اضغط على زر "التالي" لإدخال كلمة سر جديدة، ولا يجب أن تكون قد استخدمت الكلمة الجديدة من قبل ككلمة سر لهذا التطبيق أو الحساب، ثم قم بإدخالها مجددا للتأكيد.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف الخليوي ليتم إرسال رمز إدخال عبر رسالة نصية.

بمجرد إتمام هذه الخطوات يجب حفظ الكلمة الجديدة على المتصفح ثم تسجيل الخروج من "إنستغرام" للتأكد من نجاح العملية.

هل يمكن استعادة حساب "إنستغرام" بدون عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؟

إذا كنت عاجزا عن تذكر عنوان البريد الإلكتروني الذي أنشأت حساب "إنستغرام" من خلاله ولم يكن بمقدورك تلقي رسالة نصية على رقم الهاتف المدخل في معلوماتك الشخصية الخاصة فبإمكانك الضغط على عبارة "نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم" ثم الضغط على "الحصول على المزيد من المساعدة" حيث سيتم فتح صفحة جديدة لك ويمكنك فيها الضغط على خيار "لا أستطيع الوصول إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف" ثم بإمكانك طلب المساعدة من التطبيق. يمكن الضغط على زر "طلب الدعم" بعد هذه الخطوات ومحاولة الوصول إلى حسابك مجددا.

كيف أستعيد حساب "إنستغرام" إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؟

كما ذكرنا سابقا فالحل هو إدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي تذكره وآخر كلمة سر تذكرها ثم الضغط على زر "نسيت كلمة المرور" وطلب المساعدة أو الدعم من التطبيق بعد ذلك.

إعادة تفعيل حساب "إنستغرام" من دون كلمة المرور

يجب الضغط على زر "نسيت كلمة المرور" الموجود تحت زر تسجيل الدخول. أدخل اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الذي جرى استخدامه لإنشاء الحساب على "إنستغرام". إذا جرى إدخال هذه المعلومات بشكل صحيح فسيتم مساعدتك لاستعادة الحساب عبر تزويدك بتعليمات معينة يجب أن تتبعها.

لماذا لا أتمكن من إعادة تفعيل حساب "إنستغرام"؟

إذا قررت إلغاء تفعيل حسابك على "إنستغرام" أو تعطيله فإن هذه الإجراء عادة ما يستغرق عدة ساعات فقط. خلال مدة الانتظار هذه لن تكون قادرا على إعادة تفعيل الحساب إلا أنك ستتمكن من إعادة تفعيل الحساب ببساطة عبر تسجيل الدخول إليه بشكل اعتيادي بعد يوم واحد من التعطيل.

هل يمكن إعادة تفعيل حساب "إنستغرام" بعد سنة كاملة من التعطيل؟

إذا كنت تنوي أخذ استراحة من "إنستغرام" فيمكنك إلغاء تفعيل حسابك (deactivation) واستعادته وقت ما تشاء، أما بالنسبة لتعطيل الحساب (disabling) فيمكن استعادته أيضا إلا أن "إنستغرام" قد يحذف الحساب ومعلوماته بعد فترة من الزمن.

هل يمكنني إلغاء تفعيل حسابي على "إنستغرام" لسنة كاملة؟

بإمكان مستخدمي تطبيق "إنستغرام" إلغاء تفعيل حساباتهم وبذلك ستختفي صورهم وتعليقاتهم وإعجاباتهم عن التطبيق وبإمكانهم استعادة الحساب متى شاؤوا. بالإضافة إلى ذلك فبإمكان المستخدمين طلب حذف الحساب بشكل نهائي الذي يقوم "إنستغرام" بعده بمدة 90 يوما بحذف الحساب.

كم يمكنني إبقاء حسابي على "إنستغرام" ملغى تفعيله؟

ما هي المهلة الأطول التي يمكن إبقاء حساب "إنستغرام" معطلا؟ يمكنك حاليا الإبقاء على حساب "إنستغرام" معطلا أو مجمدا قدر ما تشاء دون الخوف من فقدان معلوماتك الشخصية. في السابق كان "إنستغرام" يقوم بإعادة التفعيل بشكل تلقائي بعد أسبوع فقط.

هل تم حذف حسابي عن "إنستغرام"؟

لن تكون قادرا على الدخول إلى حسابك على "إنستغرام" إذا جرى حذفه. وعندما تحاول الدخول إلى حسابك هذا ستتلقى رسالة تفيد بأن حسابك قد جرى حظره وفق سياسة الاستخدام الخاصة بـ"إنستغرام". أما على التطبيق بحد ذاته فبإمكانك الدخول إلى حساب ما مرتبط بالحساب الذي تم حذفه والتأكد من تصنيف الحساب بأنه محذوف.

كيف أحمي حساب "إنستغرام" وغيره من الحسابات بشكل مضمون؟

يكمن سر حماية حسابك على "إنستغرام" أو غيره من التطبيقات بحماية عنوان البريد الإلكتروني الذي جرى إنشاء الحساب عبره. تقدم الهواتف الذكية والبرامج والتطبيقات حاليا خاصية التحقق بخطوتين من الحساب ووضع رقم هاتف احتياطي وعنوان بريد إلكتروني احتياطي أيضا. كل هذه الإجراءات تضمن أنك لن تفقد عنوان بريدك الإلكتروني ما يمكنك في أي لحظة من تغيير كلمة المرور على "إنستغرام" وغيره من التطبيقات.