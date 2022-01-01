تعليم غزة تُصدر بياناً حول بدء العام الدراسي الجديد

غزة/سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، مساء يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، معلومات جديدة تتعلق ببدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023، منوهة إلى أن دوام الهيئة التدريسية سيبدأ صباح غدٍ السبت الموافق 27 أغسطس 2022.

وأضافت في بيانها، أن دوام الطلبة سيبدأ صباح الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022، منوهة إلى أنه مسجل لدى الوزارة (301411) طالب/ة في (442) مدرسة حكومية. وأوضحت أنه تم افتتاح (14) مدرسة جديدة فترة ثانية، مضيفة أنه يجري العمل في بناء عدد من المدارس الجديدة في مناطق بقطاع غزة، كما جرى صيانة كافة المدارس التي تحتاج إلى صيانة.

وأكدت على متابعة استلام المعلمين الجدد لأماكن عملهم، مشيرة إلى أنه تم تزويد كافة المدارس بما يلزم من مقاعد وطاولات للطلبة وأثاث. وذكرت أن الوزارة بصدد الانتهاء من طباعة (3,711,400) كتاب مدرسي وتوزيعها على مدارس الحكومة والوكالة والمدارس الخاصة فور بدء العام الدراسي كما وشددت على البدء بأعمال شركات النظافة لتنظيف المدارس، منوهة إلى تلزيم وتجهيز كافة المقاصف المدرسية.

وأفادت بأن الأسبوع الأول من العام الدراسي سيبدأ ببعض البرامج التعليمية الخاصة بالدعم النفسي لتخليص الطلبة من آثار العدوان الصهيوني الأخير وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد بالشكل السليم.