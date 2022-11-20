مواعيد جميع مباريات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمجموعات

وكالات / سما /

تنطلق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في قطر، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويتنافس فيها 32 منتخبًا؛ بهدف الوصول إلى النهائي وحمل كأس البطولة في 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وستكون البطولة هي الأولى التي تقام في العالم العربي والثانية في آسيا، بعد استضافة اليابان وكوريا الجنوبية للحدث في عام 2002. كما ستكون هذه النسخة الأخيرة التي تضم 32 منتخبًا فقط؛ إذ سيتم توسيع البطولة بدءا من بطولة 2026 لتشمل 48 دولة.

أجريت قرعة كأس العالم 2022 يوم الجمعة 1 أبريل/ نيسان، وأقيم الحفل الذي بهر السواد الأعظم من عشاق كرة القدم في مركز الدوحة للمؤتمرات.

وبعد إجراء القرعة، نتعرف إلى مجموعات ومواعيد مباريات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة وأكثر.

ما هو نظام كأس العالم 2022؟

يشارك في كأس العالم 2022 كما سبق الذكر 32 منتخبًا، وهي المرة الأخيرة التي يشارك فيها هذا العدد. تم تقسيم المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 8 مجموعات، تتنافس 4 منتخبات في كل مجموعة ويصعد المتصدر والوصيف للدور الثاني.

تُلعب المباريات بنظام خروج المغلوب بدايةً من دور الـ16 وحتى نهائي كأس العالم 2022، والذي سيقام في استاد "لوسيل" في 18 ديسمبر 2022.

جدول مواعيد كأس العالم 2022

الدور البداية النهاية المجموعات 20 نوفمبر 2022 2 ديسمبر 2022 دور 16 3 ديسمبر 2022 6 ديسمبر 2022 ربع النهائي 9 ديسمبر 2022 10 ديسمبر 2022 نصف النهائي 13 ديسمبر 2022 14 ديسمبر 2022 مباراة المركز الثالث 17 ديسمبر 2022 نهائي كأس العالم 18 ديسمبر 2022

مجموعات كأس العالم 2022

المجموعة الأولى

قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا

المجموعة الثانية

إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز

المجموعة الثالثة

الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا

المجموعة الرابعة

فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس

المجموعة الخامسة

إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان

المجموعة السادسة

بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا

المجموعة السابعة

البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون

المجموعة الثامنة

البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية

جدول مباريات كأس العالم 2022

ستُقام مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور في 20 نوفمبر 2022، وستستمر المنافسة في كأس العالم حتى 18 ديسمبر 2022.

جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2022 – الجولة الأولى

اليوم الأول 21 نوفمبر قطر ضد الإكوادور استاد البيت

اليوم الثاني 21 نوفمبر السنغال ضد هولندا استاد الثمامة انجلترا ضد إيران استاد خليفة الولايات المتحدة ضد ويلز استاد أحمد بن علي

اليوم الثالث 22 نوفمبر الأرجنتين ضد السعودية استاد الجنوب المكسيك ضد بولندا استاد المدينة التعليمية فرنسا ضد أستراليا استاد 947 الدنمارك ضد تونس استاد لوسيل اليوم الرابع 23 نوفمبر إسبانيا ضد كوستاريكا استاد أحمد بن علي ألمانيا ضد اليابان استاد استاد الثمامة بلجيكا ضد كندا استاد خليفة المغرب ضد كرواتيا استاد البيت

اليوم الخامس 24 نوفمبر البرازيل ضد صربيا استاد الجنوب سويسرا ضد الكاميرون المدينة البرتغال ضد غانا استاد 947 أوروغواي ضد كوريا الجنوبية استاد لوسيل

جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2022 – الجولة الثانية

اليوم السادس 25 نوفمبر قطر ضد السنغال استاد أحمد بن علي هولندا ضد الإكوادور استاد الثمامة إنجلترا ضد الولايات المتحدة استاد خليفة ويلز ضد إيران استاد البيت

اليوم السابع 26 نوفمبر الأرجنتين ضد المكسيك استاد الجنوب بولندا ضد السعودية استاد المدينة فرنسا ضد الدنمارك استاد 947 تونس ضد أستراليا استاد لوسيل

اليوم الثامن 27 نوفمبر إسبانيا ضد ألمانيا استاد أحمد بن علي اليابان ضد كوستاريكا استاد الثمامة بلجيكا ضد المغرب استاد خليفة كرواتيا ضد كندا استاد البيت

اليوم التاسع 28 نوفمبر البرازيل ضد سويسرا استاد الجنوب الكاميرون ضد صربيا استاد المدينة البرتغال ضد أوروغواي استاد 947 كوريا الجنوبية ضد غانا استاد لوسيل

جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2022 – الجولة الثالثة

اليوم العاشر 29 نوفمبر قطر ضد هولندا استاد أحمد بن علي الإكوادور ضد السنغال استاد الثمامة إنجلترا ضد ويلز استاد خليفة إيران ضد الولايات المتحدة استاد البيت

اليوم الحادي عشر 30 نوفمبر بولندا ضد الأرجنتين استاد الجنوب السعودية ضد المكسيك استاد المدينة التعليمية تونس ضد فرنسا استاد 947 النمارك ضد أستراليا استاد لوسيل

اليوم الثاني عشر 1 ديسمبر اليابان ضد إسبانيا استاد أحمد ألمانيا ضد كوستاريكا استاد الثمامة كرواتيا ضد بلجيكا استاد خليفة كندا ضد المغرب استاد البيت



اليوم الثالث عشر 2 ديسمبر البرازيل ضد الكاميرون استاد الجنوب سويسرا ضد صربيا استاد المدينة البرتغال ضد كوريا الجنوبية استاد 947 أوروغواي ضد غانا استاد لوسيل

جدول مباريات كأس العالم 2022 – دور 16

اليوم الأول 3 ديسمبر متصدر المجموعة الأولى 1A ضد وصيف المجموعة الثانية 2B استاد خليفة متصدر المجموعة الثالثة 1C ضد وصيف المجموعة الرابعة 2D استاد أحمد بن علي

اليوم الثاني 4 ديسمبر متصدر المجموعة الرابعة 1D ضد وصيف المجموعة الثالثة 2C استاد الثمامة متصدر المجموعة الثانية 1B ضد وصيف المجموعة الأولى 2A استاد البيت

اليوم الثالث 5 ديسمبر متصدر المجموعة الخامسة 1E ضد وصيف المجموعة السادسة 2F استاد الجنوب متصدر المجموعة السابعة 1G ضد وصيف المجموعة الثامنة 2H استاد 974

اليوم الرابع 6 ديسمبر متصدر المجموعة السادسة 1F ضد وصيف المجموعة الخامسة 2E استاد المدينة التعليمية متصدر المجموعة الثامنة 1H ضد وصيف المجموعة السابعة 2G استاد البيت

جدول مباريات كأس العالم 2022 – ربع النهائي

اليوم الأول 9 ديسمبر الفائز من 1E و2F ضد الفائز من 1G و2H استاد المدينة التعليمية الفائز من 1A و2B ضد الفائز من 1C و2D استاد لوسيل

اليوم الثاني 10 ديسمبر الفائز من 1F و2E ضد الفائز من 1H و2G استاد الثمامة الفائز من 1B و2A ضد الفائز من 1D و2C استاد البيت

جدول مباريات كأس العالم 2022 – نصف النهائي

اليوم الأول 13 ديسمبر الفائز من المباراة 57 ضد الفائز من المباراة 58 استاد لوسيل

اليوم الثاني 14 ديسمبر الفائز من المباراة 59 ضد الفائز من المباراة 60 استاد البيت

موعد مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2022

مباراة تحديد المركز الثالث 17 ديسمبر الخاسر من نصف النهائي الأول ضد الخاسر من نصف النهائي الثاني استاد خليفة الدولي

موعد نهائي كأس العالم 2022

المباراة النهائية 18 ديسمبر الفائز من نصف النهائي الأول ضد الفائز من نصف النهائي الثاني استاد لوسيل

القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022

حصلت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية على الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم "قطر 2022" في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المُنتظر أن تحدد الشبكة القطرية مجموعة قنوات مُخصصة لنقل الحدث المونديالي.