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أسباب تؤدي إلى الملل بين المخطوبين عليكما تجنبها

الأحد 21 أغسطس 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب تؤدي إلى الملل بين المخطوبين عليكما تجنبها



وكالات / سما /

أسباب كثيرة تؤدي إلى الملل بين المخطوبين عليكما تجنبها لأن الملل يستطيع أن يجعل العلاقة فاترة بين الثنائي وبالتالي ستذبل أكثر إلى أن تصل إلى الانفصال بينهما. لذلك لا بد من الانتباه عزيزتي في فترة الخطوبة إلى ضرورة تجاوز عدد من الأمور التي تسبب الملل في العلاقة لتجتازي هذه المرحلة بنجاح وحيوية.

- أولاً انتبه عزيزتي العروس الى ضرورة الابتعاد عن الروتين اليومي في العلاقة لأن من شأن هذا الأمر أن يقتل الشغف والشوق ويسبب الملل، بل على العكس قومي دائماً باختراع المفاجآت غير المتوقعة التي تجدد العلاقة بينكما سواء بالاتصالات أو الرسائل أو الهدايا أو التفاصيل التي يمكنها أن تشحن العلاقة بالايجابية.

- من الجميل أن تشهد العلاقة في فترة الخطوبة الخروج إلى أماكن مختلفة في كل مرة وعدم الثبات على مكان بعينه، كأن يذهبا أحيانا الى السينما ومرة إلى مطعم جديد، واخرى الى البحر أو المقاهي وغيرها من الأماكن التي من شأنها أن تُشعر الطرفين بالتجديد في كل مرة يخرجان بها.

- حاولي أن تتجنبا دوماً الجدال في المشاكل نفسها من دون وجود حلول لها لأن من شأن هذه الطريقة أن تسبب الملل في العلاقة والرغبة في الحديث مع الطرف الآخر، على العكس احرصي في كل مرة يقع فيها خلاف أن ينتهي بحل وسطي يُرضي الطرفين.

-  احرصي خلال فترة الخطوبة على الإكثار من اللفتات الرومانسية لأن هذه اللفتات قادرة على شحن العلاقة دائماً بالشغف والحب وجعلها أكثر متانة واستمري في هذه التصرفات حتى بعد الزواج.

- مهما تعرض الثنائي للضغوط في فترة الخطوبة فلا بد من أن يمنح كل منهما يومياً مساحة من الوقت للشريك من أجل محادثته والاستماع لمشاكله أو لأخباره ومناقشته في الأمور التي تهمهما أو حتى للترفيه والخروج معاً .

- كذلك احرصي على أن لا تكون الأحاديث اليومية بينكما تتعلق بالمشاكل سواء مشاكل العمل أو المشاكل الشخصية بينكما بل افردا مساحة كبيرة للتسلية والترفيه وللبحث في مستقبلكما، كذلك لا تقضيا وقتا طويلاً يومياً مع بعضكما حتى لا يحدث الملل وليتولد الاشتياق بينكما.

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