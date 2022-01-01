سحب قرعة دوريي المحترفين والاحتراف الجزئي

رام الله / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قرعة بطولتي دوري المحترفين والمحترفين الجزئي بالضفة المحتلة, استعدادا للموسم الجديد 2022-2023.



وحضر القرعة كل من الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وفراس أبو هلال أمين عام الاتحاد، وعلي جبريل رئيس لجنة المسابقات، وممثلو الأندية المشاركة.



- الأسبوع الأول من دوري المحترفين:



1- إسلامي قلقيلية - ثقافي طولكرم.

2- شباب السموع - شباب الظاهرية.

3- جبل المكبر - هلال القدس.

4- مركز بلاطة - مركز الأمعري.

5- أهلي الخليل - واد النيص.

6- شباب الخليل - مؤسسة البيرة.

- الأسبوع الأول من دوري المحترفين الجزئي:

1- أهلي قلقيلية - نور شمس.

2- مركز طولكرم - طوباس.

3- عسكر - العبيدية.

4- السواحرة - هلال أريحا.

5- شباب الكرمل - إسلامي صور باهر.

6- بيت أمر – سلوان.