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سحب قرعة دوريي المحترفين والاحتراف الجزئي

الأحد 21 أغسطس 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحب قرعة دوريي المحترفين والاحتراف الجزئي



رام الله / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قرعة بطولتي دوري المحترفين والمحترفين الجزئي بالضفة المحتلة, استعدادا للموسم الجديد 2022-2023.

وحضر القرعة كل من الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وفراس أبو هلال أمين عام الاتحاد، وعلي جبريل رئيس لجنة المسابقات، وممثلو الأندية المشاركة.

- الأسبوع الأول من دوري المحترفين:

1- إسلامي قلقيلية - ثقافي طولكرم.

2- شباب السموع - شباب الظاهرية.

3- جبل المكبر - هلال القدس.

4- مركز بلاطة - مركز الأمعري.

5- أهلي الخليل - واد النيص.

6- شباب الخليل - مؤسسة البيرة.

 

- الأسبوع الأول من دوري المحترفين الجزئي:

1- أهلي قلقيلية - نور شمس.

2- مركز طولكرم - طوباس.

3- عسكر - العبيدية.

4- السواحرة - هلال أريحا.

5- شباب الكرمل - إسلامي صور باهر.

6- بيت أمر – سلوان.

#قرعة دوريي المحترفين #المحترفين #دوري المحترفين #جبريل الرجوب #الاتحاد الفلسطيني

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