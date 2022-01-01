سحب قرعة دوريي المحترفين والاحتراف الجزئي

رام الله / سما /
سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قرعة بطولتي دوري المحترفين والمحترفين الجزئي بالضفة المحتلة, استعدادا للموسم الجديد 2022-2023.
وحضر القرعة كل من الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وفراس أبو هلال أمين عام الاتحاد، وعلي جبريل رئيس لجنة المسابقات، وممثلو الأندية المشاركة.
- الأسبوع الأول من دوري المحترفين:
1- إسلامي قلقيلية - ثقافي طولكرم.
2- شباب السموع - شباب الظاهرية.
3- جبل المكبر - هلال القدس.
4- مركز بلاطة - مركز الأمعري.
5- أهلي الخليل - واد النيص.
6- شباب الخليل - مؤسسة البيرة.
- الأسبوع الأول من دوري المحترفين الجزئي:
1- أهلي قلقيلية - نور شمس.
2- مركز طولكرم - طوباس.
3- عسكر - العبيدية.
4- السواحرة - هلال أريحا.
5- شباب الكرمل - إسلامي صور باهر.
6- بيت أمر – سلوان.