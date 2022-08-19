مصر.. فيديو مثير للجدل للفنان محمد رمضان يتهمه بالشذوذ الجنسي ..

وكالات / سما/

رد الفنان المصري محمد رمضان لأول مرة على انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتهمه بالشذوذ الجنسي، مشيرا إلى أنه لا يرد على الشائعات في الغالب لكن هذه المرة لا يمكنه أن يصمت.

وأضاف محمد رمضان خلال فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: “حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع ارد عليها لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها”.

وتابع: “انتصارا لجمهوري وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لإسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد اتهمت محمد رمضان بالشذوذ بعد انتشار فيديو مسيء نسب إلى محمد رمضان.