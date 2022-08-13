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وزير الصحة المصرية يكشف سبب حريق كنيسة أبي سيفين

الأحد 14 أغسطس 2022 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة المصرية يكشف سبب حريق كنيسة أبي سيفين



القاهرة/سما/

كشف وزير الصحة المصرية خالد عبد الغفار عن سبب الحريق الذي شب في كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة اليوم الأحد، وأدى لوفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.

وقال عبد الغفار في تصريحات للصحفيين خلال تواجده في مستشفى إمبابة العام: "إنه بحلول التاسعة صباحا اندلعت النيران، بسبب قطع التيار الكهربائي وتشغيل مولد الكهرباء، الذي مع عودة التيار الأصلي انفجر".

وأضاف: "كانت هناك أخشاب كثيرة بالتزامن مع الانفجار مما نتج عنه كم كبير من الدخان، خاصة أن العمارة 4 أدوار وكان بها عدد كبير لإقامة قداس الأحد".

وأوضح عبد الغفار أن الدخان الكثيف تسبب في حدوث حالات اختناق ولاسيما وسط كبار السن والأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان مغادرة اثنين من مصابي حادث الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وبحسب بيان للوزارة، يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 في مستشفى إمبابة العام، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.

#كنيسة أبي سيفين #إمبابة #مصر

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