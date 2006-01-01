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سفارة فلسطين بالقاهرة تكشف آليات التقدم للمنح الجامعية لطلابنا

الخميس 11 أغسطس 2022 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين بالقاهرة تكشف آليات التقدم للمنح الجامعية لطلابنا



القاهرة/سما/

أصدرت سفارة فلسطين في القاهرة تنويهاً للطلبة الراغبين بالحصول على منح دراسية في الجامعات المصرية، بأن التقدم والبت في كافة المنح المقدّمة للطلبة الفلسطينيين لا يتم عبر السفارة منذ العام الأكاديمي ٢٠٢٠/٢٠٢١، ويتم التقدم بطلب الحصول على المنحة وفق آليات محددة.

وبينت السفارة أن المنح المقررة للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الحكومية المصرية، يتم التقدم لها من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة فلسطين.

وأشارت إلى أن المنح المقررة للطلبة الفلسطينيين في جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة يتم التقدم لها من خلال ديوان قاضي القضاة بدولة فلسطين. 

ولفتت إلى أن المنح المقررة للطلبة الفلسطينيين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة والإسكندرية، يتم التقدم لها من خلال مؤسسة ياسر عرفات.

ونوهت أن المنح المقررة لطلبة كلية الشرطة بالقاهرة، يتم التقدّم لها من خلال إدارة التدريب بقيادة جهاز الشرطة برام الله. 

وأوضحت أن المنح المقررة للطلبة الفلسطينيين في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة يتم التقدم لها من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.

وبينت أن منح الكلية الحربية من خلال هيئة التدريب العسكري والأجهزة السيادية المعنية في الأمن الوطني الفلسطيني.
 

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