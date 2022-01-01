صورة والدة إبراهيم النابلسي تحمل نعشه وهي مبتسمة تثير تفاعلا

نابلس/سما/

بعد زغاريدها إثر اغتيال ابنها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لوالدة الشهيد، إبراهيم النابلسي، حاملة نعشه مبتسمة، بـ"صلابة وفخر".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة والدة الشاب الفلسطيني الذي اغتالته قوات الاحتلال الاسرائيلي، إبراهيم النابلسي، وهي تحمل نعشه والابتسامة على وجهها، مجسدة "الثبات" و"القوة".

ونشر أحد المغردين الصورة معلقا عليها بالقول: "أي امرأة هذه؟ ومن أي مادة خلقت؟ وفي أي مدرسة تربت؟ إنها فلسطين صانعة الأفذاذ..أم البطل إبراهيم النابلسي تحمل نعش ولدها الشهيد فى تحد لعصابات اللصوص وسراق الأوطان! أمة فيها أم إبراهيم النابلسي هى أمة ولادة وحتما منتصرة".