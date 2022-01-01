حماس تنعى الشهيد القائد خالد منصور

غزة/ سما /

نعت حركة حماس ، صباح اليوم الأحد، إلى الشعب الفلسطيني عامة، وإلى حركة الجهاد الإسلامي خاصة، وإلى الأمة العربية والإسلامية، الشهيد خالد سعيد منصور، والذي ارتقى إثر غارة إسرائيلية على منزل برفح جنوب قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان ":

بسم الله الرحمن الرحيم

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بيان نعي الشهيد القائد المجاهد/ خالد سعيد منصور

تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس " إلى شعبنا الفلسطيني عامة، وإلى إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي خاصة، وإلى أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد خالد سعيد منصور (أبو الراغب) قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وإخوانه الأبطال شهداء سرايا القدس البررة، وكل شهداء شعبنا الأطهار الذين ارتقوا إثر عدوان صهيوني غادر جبان مساء أمس السبت 8 محرم 1444 هجرية، الموافق 6 أغسطس 2022، بعد مسيرة حافلة بالعطاء ومقارعة الأعداء والجهاد في سبيل الوطن والمقدسات.

وإن شعبنا الفلسطيني إذ يودع اليوم ثلة من القادة والمجاهدين الذين انضموا إلى قافلة الشهادة والفخار، فإننا نؤكد أن دماءهم ستظل نورا لمواكب المجاهدين من أبناء شعبنا، ولعنة تطارد العدو الصهيوني الغادر، ولن تزيد مقاومتنا إلا عزيمة وإصرارا على المضي حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك، وتحقيق آمال شعبنا في التحرير والعودة.

والله أكبر والنصر لشعبنا وأمتنا

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"