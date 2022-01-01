الحصيلة النهائية لأسماء شهداء غزة حتى اللحظة

غزة / سما /

ارتقى 11 شهيداً وأكثر من 79 جريحاً حصيلة العدوان الأخير على قطاع غزة منذ أمس الجمعة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الصحة بغزة أن اجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 11 شهيداً، منهم طفلة 5 أعوام، وسيدة 23 عام.

وأوضحت ستة من الشهداء ارتقوا بمدينة غزة وواحد في محافظة شمال غزة و4 من الشهداء في محافظة خانيونس.

وبلغ اجمالي عدد الجرحى الذين دخلوا مستشفيات القطاع 79 جريح خلال 24 ساعة الماضية بينهم 23 طفلا، بنسبة 29.1% من اجمالي عدد الجرحى خلال 24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد الجرحى من النساء خلال 24 ساعة الماضية 13 جريحة، بنسبة 16.5% من اجمالي العدد في حين بلغ عدد الجرحى خلال 24 ساعة الماضية من محافظة شمال غزة 10 جرحى (12.7%)، 55 جريح من محافظة غزة (69.6%)، لم يسجل أي جرحى في محافظة الوسطى، 12 جريح في محافظة خانيونس (%15.2)، و2 جريحان في محافظة رفح.

أسماء الشهداء غزة حتى اللحظة :-

1. محمد احمد نصرالله

2. تيسير محمود الجعبري

3. فضل مصطفى زعرب

4. عماد عبد الرحيم شلح

5. محمد حسن البيوك

6. سلامه محارب عابد

7. الاء عبدالله قدوم

8. يوسف سلمان قدوم

9. احمد بدر عزام

10. دنيانا عدنان العمور

11- تميم حجازي