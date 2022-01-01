كتيبة جنين تهدد: "سننثر جثث جنود الاحتلال على رؤوس جبال مدينة جنين"

جنين/سما/

هددت سرايا القدس – كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "إسرائيل" عقب اعتداءها الهمجي على القيادي الشيخ بسام السعدي.

وقالت كتيبة جنين في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء: إنها ما زالت تحمل على عاتقها التصدي لقوات الاحتلال في كل الساحات، مشددة على أن ردها سيكون بحجم الجريمة.

وأضافت أنها لن تقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداء على القيادي الشيخ بسام السعدي ولن تمرر الحدث مرور الكرام، قائلة: "سننثر جثث جنود الاحتلال على رؤوس جبال مدينة جنين".

وحملت كتيبة جنين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القيادي الشيخ بسام السعدي.

و طالبت عائلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي، وقيادة الحركة في جنين، بإلزام سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن السعدي الذي اختطفته الوحدات الخاصة بعد الاعتداء عليه والتنكيل به خلال عملية خاصة في مخيم جنين، استشهد خلالها فتى وأصيب آخر.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته العائلة بمنزلها في مخيم جنين مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة قادة وكوادر الحركة والفعاليات.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين مساء أول أمس واقتحمت منزل الشيخ بسام السعدي واعتقلته مع صهره " أشرف الجدع"، وبعد انسحاب قوات الاحتلال تفاجأت عائلته وآثار الدماء في محيط المنزل بعد مهاجمته والاعتداء عليه وعلى كل من تواجد في المنزل، بحسب نجله عز الدين.