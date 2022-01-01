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مصر تمنع الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي من دخول أراضيها

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تمنع الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي من دخول أراضيها



رام الله / سما /

منعت السلطات المصرية، الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي من دخول أراضيها عبر مطار القاهرة.

وقالت البرغوثي في حسابها في فيسبوك، إنه تم تأجيل حفلتيها في دار الأوبرا المصرية على موعد غير محدد، بعد منعها من دخول مصر بعد 8 ساعات من الانتظار لأسباب لا تعرفها.

وأضافت: "صدمت وحزنت، وانتابتني مشاعر عديدة متضاربة، أهمها الفقدان، فقدان الفرصة للتواصل معكم بعد طول انتظار".

وأردفت: لقد أعددْت لكم برنامجاً غنائياً وموسيقياً غنياً، مميزاً، يليق بكم، يليق بشعب مصر الشقيق ومكانة مصر في قلب الأمة العربية، كم كنت أتحرق شوقاً للقائكم في القاهرة والإسكندرية، في مصر سيد درويش وعبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم من العمالقة، ولكني الآن مضطرة لأنتظر فرصة مستقبلية، آمل أن تكون قريبة، لأكون بينكم وأشارككم به.

وأشارت البرغوثي إلى أنها "كفنانة فلسطينية تربّت على قِيَم الصمود والكرامة، أرفض التنازل عن الأمل. بدعمكم الجميل، وبقوة وعمق رسالتي الفنية والإنسانية، أرفع رأسي عالياً لأعِدكم: لنا لقاء ولو بعد حين".

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