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ذاكرة الوصول العشوائي RAM هي منطقة عمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أي أنه عند فتح صورة أو تشغيل مقطع فيديو أو تشغيل برنامج، يتم تخزين جزء أو كل البيانات مؤقتًا في ذاكرة الوصول العشوائي للكمبيوتر الخاص بك، ثم يتم تحريرها مرة أخرى إلى القرص الثابت عند الانتهاء.

لذلك يعد توسيع ذاكرة الوصول العشوائي للحاسوب ترقية بسيطة مع مكافآت فورية، وطريقة فعالة من حيث التكلفة لتعزيز سرعات أداء جهاز الحاسوب الخاص بك، لهذا السبب سوف نقوم بشرح كيفية زيادة مساحة التخزين RAM على جهازك مع الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط مهمة.

معرفة مقدار ذاكرة الوصول العشوائي التي تقوم باستخدامها

غالبًا ما يكون سبب الاختناقات في أي جهاز حاسوب هو انخفاض الذاكرة، ويمكن أن يؤدي ذلك ليس فقط إلى بطء الأداء ولكن أيضًا إلى مشاكل الاستقرار. في حال كنت مستخدمًا قويًا للكومبيوتر أي أنك تقوم بالعديد من المهام عبر العديد من البرامج المكثفة أو الحفاظ على 35 علامة تبويب متصفح مفتوحة في وقت واحد، إن المزيد من الذاكرة في هذه الحال يساعد النظام على العمل بسلاسة أكبر.

يمكنك التحقق من استخدام ذاكرة الحاسوب في إدارة مهام Windows من خلال النقر بزر الماوس الأيمن فوق شريط المهام وتحديد إدارة المهام، وبعد ذلك في علامة تبويب أداء مدير المهام، انظر إلى مقدار الذاكرة المستخدمة من إجمالي المساحة المتاحة. سترى أيضًا عدد فتحات للذاكرة الفعلية المستخدمة، وبالتالي، عدد فتحات الذاكرة المتاحة لإضافة المزيد من الذاكرة.

من المهم معرفة نوع ذاكرة الوصول العشوائي المتوافق مع جهاز الحاسوب الخاص بك قبل شراء ذاكرة جديدة.



هناك أنواع مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي. معظم الحواسيب الحديثة تقوم باستخدام DDR4 memory لكن يوجد العديد من الحواسيب تقوم باستخدام DDR3 أو DDR2 كذلك. حاليا جرى الوصول إلى DDR5 ذات الترددات العالية لكنها باهظة الثمن، لذلك لا تزال وحدات المعالجة المركزية تدعم DDR4 memory كأفضل خيار حتى هذه اللحظة.



أيضا من المهم مراعاة سرعة ذاكرة الوصول العشوائي التي ترغب بشرائها بالإضافة إلى سعة مجموعة الذاكرة.



من الأفضل اختيار مجموعة ذاكرة الوصول العشوائي التي تأتي في وحدتين بدلا من عروض أحادية العصا أو رباعية القنوات إذا استطعت.

العلامة التجارية

تتوفر العديد من العلامات التجارية للذاكرة، مثل Corsair وG. Skill Kingston وKLEVV Patriot وADATA وCrucial وPNY وSuper Talent Mushkin وغيرها. مع العلم أن الاختلاف بين هذه العلامات التجارية يتمثل في التصميم للمشتتات الحرارية على وحدات ذاكرة الوصول العشوائي.

اختر الذاكرة التي تجمع بين المظهر الذي يعجبك والسعر الذي يمكنك تحمله. ستجد مناقشات مستمرة حول موثوقية العلامات التجارية المختلفة، ولكن في الحقيقة تقدم جميع الشركات المصنعة لذاكرة الوصول العشوائي ذات الأسماء الكبيرة منتجات قوية للغاية.

كيفية تثبيت ذاكرة الوصول العشوائي على الحاسوب الخاص بك

المس أي سطح معدني داخل الحاسوب قبل أن تلمس أي مكون في جهاز الحاسوب الخاص بك (على سبيل المثال، الجزء الخلفي من محرك الأقراص الثابتة أو موصل معدني لمكون آخر). سيؤدي ذلك إلى تفريغ أي كهرباء استاتيكية (ساكنة) ضارة من جسمك أو استخدام سوار معصم مضاد للكهرباء الساكنة أثناء عملية التثبيت بأكملها.

تحقق من دليل التعليمات المرفق مع الحاسوب الخاص بك أو انظر على الجانب السفلي من الجهاز للحصول على لوحة الوصول Ram bay. ستحتاج عادةً إلى مفك براغي صغير لفتحه. وقبل القيام بذلك، قم بإيقاف تشغيل الحاسوب، وفصله من التيار الكهربائي وإزالة بطاريته. نوصي أيضًا بفصل أي ملحقات.

عند إزالة اللوحة، ستتمكن من رؤية ذاكرة الوصول العشوائي القديمة. إذا كانت جميع فتحات الذاكرة الخاصة بك ممتلئة بالفعل، فستحتاج إلى سحب وحدات الذاكرة المضمنة المزدوجة الحالية لاستبدالها ولإزالة وحدة الذاكرة وذلك عبر:

قم بدفع المشابك بعيدًا عن بعضها.

يجب أن تنبثق وحدة الذاكرة بزاوية.

أمسك وحدة الذاكرة من حوافها دون لمس الموصلات الذهبية في الأسفل، وارفع الوحدة للخارج.

بعد ذلك، أدخل الوحدات الجديدة في فتحاتك المفتوحة بزاوية 45 درجة، مع توجيه الحواف الذهبية لأسفل.

قم بالضغط عن طريق أصابعك في الجزء العلوي للوحدات من أجل دفعها في مكانها.

عندما تسمع نقرة وتشعر أن وحدة DIMM تستقر في مكانها، ادفع الوحدة بقوة للخلف حتى يتم تثبيتها بشكل مسطح ومستوي، مع تثبيت المشابك عليها بإحكام.

مبارك لك إنهاء عملية تثبيت ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة على حاسوبك.

في النهاية قم بتشغيل الحاسوب الخاص بك والعودة إلى نافذة معلومات النظام أو مدير المهام للتحقق من إضافة ذاكرتك الجديدة. واستمتع بذاكرتك التي تمت ترقيتها.

مزايا ذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة

تحرير الفيديو دون ضغوط

في حال كنت من ضمن ملايين الأشخاص الذين يقومون بتحميل المحتوى بانتظام، سوف تلاحظ أن عملية تحرير الفيديو تجعل جهازك بطيئا. وقد أصبحت ملفات الفيديو أكبر وأكبر ويجب على النظام إبقاء جميع ملفات المصدر مفتوحة، وتتبع التغيرات وتشغيل برنامج تحرير الفيديو الخاص بك.

بشكل عام، تستهلك هذه الأنشطة كميات كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي - لذا فإن إضافة المزيد منها يعني أنه يمكنك التركيز على التحرير.

تعدد المهام

يعمل الكثير منا عن بُعد، مما يعني أنه يتعين علينا في كثير من الأحيان التوفيق بين المراسلة المباشرة ورسائل البريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو وتصفح الويب كل ذلك من نفس الجهاز ويجب الاستمرار في إغلاق عدد لا ينتهي من النوافذ. من خلال إضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي ستتمكن من التبديل بسهولة بين النوافذ، من دون تعطل جهاز الحاسوب الخاص بك.

تشغيل الألعاب

مع بدء انطلاق ألعاب الواقع الافتراضي، أصبحت الألعاب أكثر واقعية كل يوم، وتحتاج أجهزة الحواسيب إلى أكثر من بطاقات الجرافيكس الحديثة لمواكبة الطلب. وإذا كنت تعتقد أن شراء جهاز حاسوب للألعاب هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا. يجب عليك إعادة النظر لأنه حتى الحواسيب المخصصة للألعاب تحتاج لتطويرات ذاكرة الوصول العشوائي الحديثة كل فترة.